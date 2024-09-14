Казарцев назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром» за руку Косты, но отменил его, посмотрев повтор
Судьи отменили назначение пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром».
«Краснодар» принимает «Ростов» в 8-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм).
На 12-й минуте судья Василий Казарцев указал на 11-метровую отметку, посчитав, что защитник хозяев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной. Однако арбитр отменил свое первоначальное решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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