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Казарцев назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром» за руку Косты, но отменил его, посмотрев повтор

Судьи отменили назначение пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром».

«Краснодар» принимает «Ростов» в 8-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). 

На 12-й минуте судья Василий Казарцев указал на 11-метровую отметку, посчитав, что защитник хозяев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной. Однако арбитр отменил свое первоначальное решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoКраснодар
logoВасилий Казарцев
logoДиего Энрике Коста
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