Казарцев назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром» за руку Косты, но отменил его, посмотрев повтор

Судьи отменили назначение пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром».

«Краснодар » принимает «Ростов » в 8-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм).

На 12-й минуте судья Василий Казарцев указал на 11-метровую отметку, посчитав, что защитник хозяев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной. Однако арбитр отменил свое первоначальное решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе.