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Анчелотти впервые в карьере не проигрывает 32 матча. Прежний рекорд был в «Реале»-2013/14

Карло Анчелотти установил личный рекорд, проведя 32 матча без поражений.

«Реал» под руководством итальянца обыграл «Сосьедад» (2:0) в 5-м туре Ла Лиги.

В последний раз мадридцы уступали в январе – «Атлетико» в Кубке Испании. С тех пор они не проигрывают 32 матча – это лучшая серия в карьере Анчелотти.

Прежний рекорд насчитывал 31 игру и был установлен в «Реале»-2013/14.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
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