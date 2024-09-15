Анчелотти впервые в карьере не проигрывает 32 матча. Прежний рекорд был в «Реале»-2013/14
Карло Анчелотти установил личный рекорд, проведя 32 матча без поражений.
«Реал» под руководством итальянца обыграл «Сосьедад» (2:0) в 5-м туре Ла Лиги.
В последний раз мадридцы уступали в январе – «Атлетико» в Кубке Испании. С тех пор они не проигрывают 32 матча – это лучшая серия в карьере Анчелотти.
Прежний рекорд насчитывал 31 игру и был установлен в «Реале»-2013/14.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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