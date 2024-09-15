Теллес о рационе Роналду: «Он ест много натуральных продуктов и всегда смотрит, что в чужих тарелках. Мы даже боялись брать десерт»

Алекс Теллес рассказал о том, как питается Криштиану Роналду.

«Его рацион был совершенно другим. Он ест много натуральных продуктов и всегда смотрит, что в чужих тарелках. Мы даже боялись брать десерт.

Мы знали, что ему нравится следить за своим телом, поэтому хотели следовать его примеру.

Было время, когда он употреблял протеин после обеда. Где-то через 15 дней на столе уже было около 20 видов протеина, и игроки просили диетологов давать его им, чтобы посмотреть, есть ли в этом какая-то магия», – сказал защитник, игравший с Роналду за «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср», в интервью Globo Esporte.