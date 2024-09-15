Теллес о рационе Роналду: «Он ест много натуральных продуктов и всегда смотрит, что в чужих тарелках. Мы даже боялись брать десерт»
Алекс Теллес рассказал о том, как питается Криштиану Роналду.
«Его рацион был совершенно другим. Он ест много натуральных продуктов и всегда смотрит, что в чужих тарелках. Мы даже боялись брать десерт.
Мы знали, что ему нравится следить за своим телом, поэтому хотели следовать его примеру.
Было время, когда он употреблял протеин после обеда. Где-то через 15 дней на столе уже было около 20 видов протеина, и игроки просили диетологов давать его им, чтобы посмотреть, есть ли в этом какая-то магия», – сказал защитник, игравший с Роналду за «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср», в интервью Globo Esporte.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
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