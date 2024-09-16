Мейра о Роналду: «Самый важный игрок в истории португальского футбола. У нас были Нани, Куарежма и Симау, но Криштиану отличался от всех и много работал, ни на что не отвлекаясь»
Фернанду Мейра рассказал, благодаря чему Криштиану Роналу добился успеха.
«Он был очень молод, а у нас были Нани, Куарежма, Симау... На самом деле, у нас было много футболистов на его позицию. Он отличался от всех, очень уверенно играл как справа, так и слева, был очень взрывным и очень уверенным в себе. Мы предполагали, что он явно будет одним из тех, кто может пойти дальше, но это была интуиция. Иногда молодые люди, которые поначалу подают большие надежды, в итоге сбиваются с пути.
Криштиану не всегда играл наилучшим образом, но он был очень сосредоточен. Он много работал, ни на что не отвлекаясь. Благодаря этому ему удалось достичь невероятного уровня. Он, безусловно, является самым важным игроком в истории португальского футбола», – сказал бывший игрок сборной Португалии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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