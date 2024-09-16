Филимонов о «Спартаке»: «У нас слова «проиграть» не существовало, ничья – трагедия, поражение – катастрофа. Сейчас и близко не так, проиграли и смеются»
– Почему у «Зенита» есть дух победителя?
– Потому что у них есть деньги, футболисты соответствующего уровня. Это уже традиция, там так воспитано поколениями. Приходит футболист и понимает, что это команда-победитель.
Так же было в «Спартаке»: у нас на физиологическом уровне не существовало слова «проиграть». Даже когда мы обсуждали матч, который сыграли вничью, воспринимали это как поражение. Для нас ничья – трагедия, а поражение – катастрофа.
Сейчас такого даже близко нет: проиграли – и ладно. Мы после ничьей даже не могли себе позволить улыбку. Сейчас люди смеются, все у них нормально, – сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной России.
Александр Филимонов: «Зенит» станет чемпионом в очередной раз, думаю. У них есть дух победителя, а у «Спартака» нет – о чем речь, если ничьей в Петербурге все довольны?»
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