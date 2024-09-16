Александр Филимонов: «Зенит» станет чемпионом в очередной раз, думаю. У них есть дух победителя, а у «Спартака» нет – о чем речь, если ничьей в Петербурге все довольны?»
Александр Филимонов считает, что «Зенит» вновь станет чемпионом в этом сезоне.
– Не видите «Спартак» в числе претендентов на чемпионство?
– Нет. Думаю, «Зенит» будет чемпионом в очередной раз, учитывая уровень их игроков. Даже в концовке прошлого сезона я понимал, что они снова выиграют. «Динамо» само упустило чемпионство, проиграв «Краснодару».
Важен дух победителя. У «Зенита» он есть, а у «Спартака» – нет. Все довольны, как они сыграли в Санкт-Петербурге. Но если вы рады, что не можете обыграть команду, которая играла вдесятером, о каком духе победителя может идти речь? А «Зенит» наоборот – тяжело, но вырвал ничью, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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