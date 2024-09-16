Мбаппе подарил свою футболку болбою сразу после замены в матче с «Сосьедадом»
Килиан Мбаппе подарил футболку мальчику, подающему мячи.
В субботу «Реал» на выезде одержал победу над «Реал Сосьедад» (2:0).
Килиан Мбаппе, реализовавший второй пенальти мадридцев, был заменен в конце игры. Отправляясь к скамейке запасных, француз надел куртку и пожал руку своим партнерам. В этот момент к нему подошел парень, подающий мячи и попросил его футболку.
Мбаппе снял куртку и подарил мальчику свою гостевую майку оранжевого цвета.
Судья матча «Сосьедад» – «Реал» удалил болбоев с бровки за попадание второго мяча на поле. Он зафиксировал эпизод в протоколе
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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