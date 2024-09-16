Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» без Роналду встретится с «Аль-Шортой», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома сыграют во вторник
«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шортой» в матче 1-го тура Лиги чемпионов Азии.
Ранее сообщалось, что португальский форвард не выйдет на поле из-за вирусной инфекции.
Также в понедельник «Аль-Ахли» Роберто Фирмино проведет матч с иранским «Персеполисом».
Во вторник «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого встретится с корейским «Пхоханом», «Пахтакор» будет противостоять «Аль-Васлю» из ОАЭ, «Аль-Хилаль» Малкома в гостях сыграет с катарским «Аль-Райяном».
В среду пройдет матч между корейским «Ульсаном» и японским «Кавасаки».
Общий этап
1-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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