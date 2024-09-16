Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» без Роналду встретится с «Аль-Шортой», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома сыграют во вторник

«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шортой» в матче 1-го тура Лиги чемпионов Азии.

Ранее сообщалось, что португальский форвард не выйдет на поле из-за вирусной инфекции.

Также в понедельник «Аль-Ахли» Роберто Фирмино проведет матч с иранским «Персеполисом».

Во вторник «Шанхай Шеньхуа » Леонида Слуцкого встретится с корейским «Пхоханом», «Пахтакор » будет противостоять «Аль-Васлю» из ОАЭ, «Аль-Хилаль» Малкома в гостях сыграет с катарским «Аль-Райяном».

В среду пройдет матч между корейским «Ульсаном» и японским «Кавасаки ».

Лига чемпионов Азии

Общий этап

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии