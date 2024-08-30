Роналду про игру в европейской ЛЧ снова: «Посмотрим, никогда не знаешь, что произойдет. Этот турнир выше всего в футболе»

Криштиану Роналду не исключил возможность сыграть в европейской Лиге чемпионов.

Накануне нападающий « » и сборной получил специальный приз лучшему бомбардиру в истории турнира. В общей сложности португалец провел в Лиге чемпионов 183 матча и забил 140 голов.

наградил форварда в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. Президент УЕФА пошутил о том, что 39-летний форвард больше не принимает участие в соревновании.

«Я играю в азиатской Лиге чемпионов, не забывайте об этом.

Мне приятно быть здесь. Спасибо за эту потрясающую награду, она много для меня значит. Как вы знаете, выше всего в футболе. Мой рекорд говорит сам за себя, но я имею в виду не это, а удовольствие играть в этом соревновании... Это наша мотивация.

В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Посмотрим, что будет в будущем», – заявил на сцене.