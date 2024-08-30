Роналду про игру в европейской ЛЧ снова: «Посмотрим, никогда не знаешь, что произойдет. Этот турнир выше всего в футболе»
Криштиану Роналду не исключил возможность сыграть в европейской Лиге чемпионов.
Накануне нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз лучшему бомбардиру в истории турнира. В общей сложности португалец провел в Лиге чемпионов 183 матча и забил 140 голов.
Александер Чеферин наградил форварда в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. Президент УЕФА пошутил о том, что 39-летний форвард больше не принимает участие в соревновании.
«Я играю в азиатской Лиге чемпионов, не забывайте об этом.
Мне приятно быть здесь. Спасибо за эту потрясающую награду, она много для меня значит. Как вы знаете, Лига чемпионов выше всего в футболе. Мой рекорд говорит сам за себя, но я имею в виду не это, а удовольствие играть в этом соревновании... Это наша мотивация.
В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Посмотрим, что будет в будущем», – заявил Роналду на сцене.
Закомплексованный полумуж
Вот видео, где он Моргану говорит что если выиграет ЧМ то сразу уйдёт из футбола ибо выше ЧМ нет ничего.
Понятно что его 18.12.2022 прибило и это его личная трагедия, но все же могут в два клика найти что он говорил.
Зачем себя то обманывать)
🐐 Месси:
🏟 24 игры
⚽️ 8 голов
🅰️ 15 ассистов
🏆 ЧМ х1
🏆 Кубок Америки х1
🤖 Роналду:
🏟 21 игра
⚽️ 3 гола
🅰️ 2 ассиста
🏆 Евро х1
Без дальнейших комментариев.
Интернет все помнит.
В ноябре 2022 перед ЧМ он направо и налево раздавал интервью, где говорил что ЧМ - величайший турнир в истории и его главная мечта.
Так же заявил что хочет поставить Месси шах и мат и это возможно только выиграв ЧМ.
После вылета от Марокко у себя в инстаграм написал , что хотел выиграть самую большую вершину в футболе, но не сложилось.
Все же есть в открытом доступе)
ЛЧ - самый сложный и конкурентный турнир.
ЧМ - самый популярный турнир. К тому же сборную не выбираю. Аргентина 5 раз побеждала на молодежных ЧМ, Португалия - 0 раз. Аргентина это всегда как минимум крепкий середняк, у Португалии сильно зависит от поколения.
Португалия была сильной только на заре карьеры Рона (4 место на ЧМ) и после его упадка, когда ему уже было под 40.
да угомонись ты уже) выше всего в футболе - это кубок мира (ЧМ) среди сборных. напоминает школьника, который получил золотую медаль, а универ так и не закончил, вылетел. зато про свою медаль будет всю жизнь всем рассказывать. хотя клубника и есть с умом 18-летнего в принципе, все сходится.
Вот видео где сидит уверенный в себе роналду и заявляет что ЧМ - самый сложный турнир в истории, самый главный и самая большая мечта.
Его жаль, все таки 18.12.2022 для него вечная боль.
Турнир миллиардов.
Никакие лч даже не близко.
А вот видео, где твой кумир говорит что ЧМ самый сложный турнир, самая большая мечта.
Поэтому и бить рекорды и брать трофеи в таком клубе , это как просто купить в магазине. 🤡
Аргентина хотя бы середняком была, чем Реал никогда не был
Посмотри твиттер, над ним смеются миллионныые, известные аккаунты после вчерашнего интервью Фердинанду, где оно пыталось принизить Пеле.
Так же сказало, что забило на Евро два гола и искренне не понимает почему все пишут что он ничего не забил.
Тоесть роналду считает голы в серии пенальти)
Не выдержали ведущие бразильские медиа и попросили его замолчать.
Бразильцы постили АРГЕНТИНЦА Месси с ЧМ и Пеле, с подписью - роналду никогда не будет на их уровне.
А ты ждёшь что кринжа будут серьёзно воспринимать😆
Не смеши.