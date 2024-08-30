Роналду про игру в европейской ЛЧ снова: «Посмотрим, никогда не знаешь, что произойдет. Этот турнир выше всего в футболе»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов Азии Элита высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии 2 Александер Чеферин Футбол

Криштиану Роналду не исключил возможность сыграть в европейской Лиге чемпионов.

Накануне нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз лучшему бомбардиру в истории турнира. В общей сложности португалец провел в Лиге чемпионов 183 матча и забил 140 голов. 

Александер Чеферин наградил форварда в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. Президент УЕФА пошутил о том, что 39-летний форвард больше не принимает участие в соревновании.

«Я играю в азиатской Лиге чемпионов, не забывайте об этом.

Мне приятно быть здесь. Спасибо за эту потрясающую награду, она много для меня значит. Как вы знаете, Лига чемпионов выше всего в футболе. Мой рекорд говорит сам за себя, но я имею в виду не это, а удовольствие играть в этом соревновании... Это наша мотивация.

В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Посмотрим, что будет в будущем», – заявил Роналду на сцене.

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45 комментариев
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Успокаивает себя, говоря что ЛЧ главный трофей. Хотя все мы знаем про Чемпионат Мира:) где Месси был дважды в финале.

Закомплексованный полумуж
+26
-19
+7
Ответ Tristan...
Ещё клялся детьми, что победы со сборной важнее голов, потом пытался украсть гол у Бруно при первой же возможности
https://youtu.be/t2BTclJFSkc?si=ZlLh-livIy7LLEyA
Вот видео, где он Моргану говорит что если выиграет ЧМ то сразу уйдёт из футбола ибо выше ЧМ нет ничего.
Понятно что его 18.12.2022 прибило и это его личная трагедия, но все же могут в два клика найти что он говорил.
Зачем себя то обманывать)
+8
-1
+7
⚽️🦾 Лионель Месси и Криштиану Роналду в плей-офф крупных турниров (Чемпионат мира/Евро/Кубок Америки):

🐐 Месси:
🏟 24 игры
⚽️ 8 голов
🅰️ 15 ассистов
🏆 ЧМ х1
🏆 Кубок Америки х1

🤖 Роналду:
🏟 21 игра
⚽️ 3 гола
🅰️ 2 ассиста
🏆 Евро х1

Без дальнейших комментариев.
+6
0
+6
Ответ Domian
Роналду пора перестать себя успокаивать после победы Лео на ЧМ. Интернет все помнит. В ноябре 2022 перед ЧМ он направо и налево раздавал интервью, где говорил что ЧМ - величайший турнир в истории и его главная мечта. Так же заявил что хочет поставить Месси шах и мат и это возможно только выиграв ЧМ. После вылета от Марокко у себя в инстаграм написал , что хотел выиграть самую большую вершину в футболе, но не сложилось. Все же есть в открытом доступе)
Ещё клялся детьми, что победы со сборной важнее голов, потом пытался украсть гол у Бруно при первой же возможности
+8
-2
+6
Про Реал новости выкладывайте. Про Барсу при любой осечке 100500 новостей выходит. Перес и до вас добрался?
+7
-2
+5
Роналду пора перестать себя успокаивать после победы Лео на ЧМ.
Интернет все помнит.
В ноябре 2022 перед ЧМ он направо и налево раздавал интервью, где говорил что ЧМ - величайший турнир в истории и его главная мечта.
Так же заявил что хочет поставить Месси шах и мат и это возможно только выиграв ЧМ.
После вылета от Марокко у себя в инстаграм написал , что хотел выиграть самую большую вершину в футболе, но не сложилось.
Все же есть в открытом доступе)
+7
-2
+5
ЛЧ - ничто, по сравнению с ЧМ. Да и все мы видели, как кринжик забивал свои 140 голов в ЛЧ, там при нормальном судействе больше половины можно было отменять.
+17
-13
+4
Криштик уже даже азиатскую ЛЧ выиграть не сможет, европейскую тем более
+5
-1
+4
Ответ Андрей Прохоров
Успокаивает себя, говоря что ЛЧ главный трофей. Хотя все мы знаем про Чемпионат Мира:) где Месси был дважды в финале. Закомплексованный полумуж
Зачем ты пишешь сообщение в виде обращения? Ему вообще плевать на ноунеймов типа тебя))
ЛЧ - самый сложный и конкурентный турнир.
ЧМ - самый популярный турнир. К тому же сборную не выбираю. Аргентина 5 раз побеждала на молодежных ЧМ, Португалия - 0 раз. Аргентина это всегда как минимум крепкий середняк, у Португалии сильно зависит от поколения.
Португалия была сильной только на заре карьеры Рона (4 место на ЧМ) и после его упадка, когда ему уже было под 40.
+14
-10
+4
Ответ brodovan
ЛЧ - ничто, по сравнению с ЧМ. Да и все мы видели, как кринжик забивал свои 140 голов в ЛЧ, там при нормальном судействе больше половины можно было отменять.
При нормальном судействе у Реала добрую половину лч можно отменять
+11
-8
+3
Ответ KING_OF_RUSSIA
Зачем ты пишешь сообщение в виде обращения? Ему вообще плевать на ноунеймов типа тебя)) ЛЧ - самый сложный и конкурентный турнир. ЧМ - самый популярный турнир. К тому же сборную не выбираю. Аргентина 5 раз побеждала на молодежных ЧМ, Португалия - 0 раз. Аргентина это всегда как минимум крепкий середняк, у Португалии сильно зависит от поколения. Португалия была сильной только на заре карьеры Рона (4 место на ЧМ) и после его упадка, когда ему уже было под 40.
Он закомплексованный полумуж. Принижая того, кто известен на весь мир – он как бы чувствует себя полноценным человеком. Странный психологический феномен
+4
-1
+3
«...Этот турнир выше всего в футболе» (с)

да угомонись ты уже) выше всего в футболе - это кубок мира (ЧМ) среди сборных. напоминает школьника, который получил золотую медаль, а универ так и не закончил, вылетел. зато про свою медаль будет всю жизнь всем рассказывать. хотя клубника и есть с умом 18-летнего в принципе, все сходится.
+3
-1
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
Зачем ты пишешь сообщение в виде обращения? Ему вообще плевать на ноунеймов типа тебя)) ЛЧ - самый сложный и конкурентный турнир. ЧМ - самый популярный турнир. К тому же сборную не выбираю. Аргентина 5 раз побеждала на молодежных ЧМ, Португалия - 0 раз. Аргентина это всегда как минимум крепкий середняк, у Португалии сильно зависит от поколения. Португалия была сильной только на заре карьеры Рона (4 место на ЧМ) и после его упадка, когда ему уже было под 40.
Что за глупость ты написал))))) Сам Кринж говорил что Чемпионат Мира: вершина в футболе, только вот там он полный ноль))))) У него за 5 Чемпионатов Мира в плей оф, 0+0))))) Как же так?? Что это за статистика ведь это более легкий турнир?!!! Но Кринж даже в финал не пробился за 5 попыток!!!! Чемпионат Мира выиграть в разы сложеее именно по той причине что сборную не выбирают! За клуб выбрал богатый клуб и играй шансы твои выиграть велики! Как насчёт Эрика Холланда?? Лигу Чемпионов он уже выиграл, но никакких шансов выиграть Чемпионат Мира!!! Райан Гигз 2 раза выиграл Лигу Чемпионов выиграл, но не смог на Чемпионате Мира сыграть, не смог попасть туда!! Вы фанатики Криннжа любую чушь готовы подтвердить в угоду своему кумиру!!! И сборная у него была и в 2004 хороша, и в 2006, 2018, 2022, но где результат???
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Ответ Tristan...
Ещё клялся детьми, что победы со сборной важнее голов, потом пытался украсть гол у Бруно при первой же возможности
https://youtu.be/N3_2kxHx_GU?si=HR_ZZJ5g-LpXO6wl
Вот видео где сидит уверенный в себе роналду и заявляет что ЧМ - самый сложный турнир в истории, самый главный и самая большая мечта.
Его жаль, все таки 18.12.2022 для него вечная боль.
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Ответ Kasatka Edvard
Я действительно хочу спросить, а почему ЧМ>ЛЧ?
Масштаб, историческое наследие, редкость ( раз в 4 года), величие просто не имеют себе равных.
Турнир миллиардов.
Никакие лч даже не близко.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Зачем ты пишешь сообщение в виде обращения? Ему вообще плевать на ноунеймов типа тебя)) ЛЧ - самый сложный и конкурентный турнир. ЧМ - самый популярный турнир. К тому же сборную не выбираю. Аргентина 5 раз побеждала на молодежных ЧМ, Португалия - 0 раз. Аргентина это всегда как минимум крепкий середняк, у Португалии сильно зависит от поколения. Португалия была сильной только на заре карьеры Рона (4 место на ЧМ) и после его упадка, когда ему уже было под 40.
https://youtu.be/N3_2kxHx_GU?si=HR_ZZJ5g-LpXO6wl
А вот видео, где твой кумир говорит что ЧМ самый сложный турнир, самая большая мечта.
+2
-1
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
Зачем ты пишешь сообщение в виде обращения? Ему вообще плевать на ноунеймов типа тебя)) ЛЧ - самый сложный и конкурентный турнир. ЧМ - самый популярный турнир. К тому же сборную не выбираю. Аргентина 5 раз побеждала на молодежных ЧМ, Португалия - 0 раз. Аргентина это всегда как минимум крепкий середняк, у Португалии сильно зависит от поколения. Португалия была сильной только на заре карьеры Рона (4 место на ЧМ) и после его упадка, когда ему уже было под 40.
Лол, тогда тоже самое можно сказать и про Реал …Реал вон сколько раз лч брал и без Криштиану. И всегда в клубе только топы играли на всех позициях. Это же исторический корпоративный «законный»мешок по определению.

Поэтому и бить рекорды и брать трофеи в таком клубе , это как просто купить в магазине. 🤡

Аргентина хотя бы середняком была, чем Реал никогда не был
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Ответ Ник Ник
Да-да-да. Всегда для всех был и есть ЧМ. А коль не удалось выиграть , то лч - выше всего 🤡 Да и в таком «низкопробном дворовом» турнире как ЧМ - не удалось даже забить ни гола в плей-офф 🥴
По качеству игры в футбол и уровню конкуренции ЛЧ на 3 миллиона световых лет впереди ЧМ. ЧМ просто популярнее
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Ответ KING_OF_RUSSIA
По качеству игры в футбол и уровню конкуренции ЛЧ на 3 миллиона световых лет впереди ЧМ. ЧМ просто популярнее
А что не трилиарды световых лет))))) Тебе уже написали: Кринж за 5 попыток на чемпионатах мира, в плейоф имеет статистику 0+0)))) И даже в Финале не играл, ну и какой турнир выиграть сложнее))?
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Ответ Коразон До
Он закомплексованный полумуж. Принижая того, кто известен на весь мир – он как бы чувствует себя полноценным человеком. Странный психологический феномен
Кстати, вроде и аргумент. С другой стороны мир настолько сумасшедший, звериный , воющий, лгущий, лицемерный и тд… и по этому когда Криштиану знает почти весь мир - возможно говорит о том, что все одной дуркой воспитаны
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Ответ brodovan
ЛЧ - ничто, по сравнению с ЧМ. Да и все мы видели, как кринжик забивал свои 140 голов в ЛЧ, там при нормальном судействе больше половины можно было отменять.
да все сразу отменять, чивоужтам
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Ответ Domian
Роналду пора перестать себя успокаивать после победы Лео на ЧМ. Интернет все помнит. В ноябре 2022 перед ЧМ он направо и налево раздавал интервью, где говорил что ЧМ - величайший турнир в истории и его главная мечта. Так же заявил что хочет поставить Месси шах и мат и это возможно только выиграв ЧМ. После вылета от Марокко у себя в инстаграм написал , что хотел выиграть самую большую вершину в футболе, но не сложилось. Все же есть в открытом доступе)
КР7 всем давно всё доказал. Любите вы его или нет, но он эталон футболиста в плане самомотивации и совершенства
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Ответ niksonbrat
КР7 всем давно всё доказал. Любите вы его или нет, но он эталон футболиста в плане самомотивации и совершенства
Не неси бред.
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Ради истерики свидетелей преступника допингесси Криштиану должен продолжать говорить о таких вещах как можно больше и чаще
Да его никто всерьёз не воспринимает.
Посмотри твиттер, над ним смеются миллионныые, известные аккаунты после вчерашнего интервью Фердинанду, где оно пыталось принизить Пеле.
Так же сказало, что забило на Евро два гола и искренне не понимает почему все пишут что он ничего не забил.
Тоесть роналду считает голы в серии пенальти)
Не выдержали ведущие бразильские медиа и попросили его замолчать.
Бразильцы постили АРГЕНТИНЦА Месси с ЧМ и Пеле, с подписью - роналду никогда не будет на их уровне.
А ты ждёшь что кринжа будут серьёзно воспринимать😆
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Ответ KING_OF_RUSSIA
По качеству игры в футбол и уровню конкуренции ЛЧ на 3 миллиона световых лет впереди ЧМ. ЧМ просто популярнее
Какое качество футбола, когда играет миллиардный Сити, Реал и какой нибудь Шахтёр или скромный Интер или БД в финале?
Не смеши.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Зачем ты пишешь сообщение в виде обращения? Ему вообще плевать на ноунеймов типа тебя)) ЛЧ - самый сложный и конкурентный турнир. ЧМ - самый популярный турнир. К тому же сборную не выбираю. Аргентина 5 раз побеждала на молодежных ЧМ, Португалия - 0 раз. Аргентина это всегда как минимум крепкий середняк, у Португалии сильно зависит от поколения. Португалия была сильной только на заре карьеры Рона (4 место на ЧМ) и после его упадка, когда ему уже было под 40.
Всё равно позорно иметь такую стату в плэй офф ЧМ. И раз уж ты сам написал что он в упадке а сборная сейчас сильная, почему бы ему не присесть на лавку чтобы играли лучшие?
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Ответ Вальдано
Гитлера тоже знают во всём мире - и чё?.. Хе.. 🙆🤭
Есть такое негласное правило, что упоминать Гитлера в беседе плохой тон и показатель того, что аргументов отстоять свою позицию у человека нету.. Хе, хе, хе.
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Ответ Коразон До
Он закомплексованный полумуж. Принижая того, кто известен на весь мир – он как бы чувствует себя полноценным человеком. Странный психологический феномен
Гитлера тоже знают во всём мире - и чё?.. Хе.. 🙆🤭
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Ответ Андрей Прохоров
Успокаивает себя, говоря что ЛЧ главный трофей. Хотя все мы знаем про Чемпионат Мира:) где Месси был дважды в финале. Закомплексованный полумуж
Да, жаль криштика комплексы неполноценности на лицо:))
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Ответ S H A R K
Кому из клубов играющих в ЛЧ ты нужен?)
Да, абсолютно никому он не нужен.
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