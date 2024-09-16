«Футбол в России деградирует по большому счету. В Европе он развивается, уровень сохраняется, у нас – нет». Филимонов о качестве футбола в стране
Александр Филимонов считает, что футбол в России деградирует.
«Футбол по большому счету у нас деградирует. Приведу пример Владислава Радимова. Когда он тренировал «Зенит-2», то спрашивал у своих футболистов: «Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки. А до них были Пятницкий, Ледяхов – уровень еще выше. А еще раньше были Гаврилов, Черенков, там вообще космос».
К сожалению, нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня.
В Европе футбол развивается, уровень сохраняется, у нас этого нет», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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