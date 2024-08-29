Чернов о сравнениях со «Спартаком» 90-х: «Такого, как с Титовым и Аленичевым, уже не будет. Хотел бы, чтобы говорили о команде 2024 года, которая хорошо играет»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Никита Чернов Чемпионат.com Футбол

Никита Чернов высказался о сравнениях со «Спартаком» 90-х годов.

«Я хотел бы, чтобы говорили о команде 2024 года, которая хорошо играет.

Все вспоминают 90-е, как было. Но такого уже не будет, как было с Титовым и Аленичевым. Сейчас совсем другой «Спартак». Надо потихоньку переключаться на это», – заявил защитник красно-белых.

После шести туров Мир РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 11 очками. 

19 комментариев
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Да, не увидим такого Спартака и не только с Титовым и Аленичевым, но и с Тихоновым, Цымбаларём, Черенковым или Гавриловым с Родионовым или с Мостовым и Карпиным, теперь всё по другому, лучше или хуже, пусть каждый решает сам!⚽️
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Ответ Alex.K71
Да, не увидим такого Спартака и не только с Титовым и Аленичевым, но и с Тихоновым, Цымбаларём, Черенковым или Гавриловым с Родионовым или с Мостовым и Карпиным, теперь всё по другому, лучше или хуже, пусть каждый решает сам!⚽️
Очевидно, что сейчас хуже. Что тут решать ...
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Ответ валя_стакан
В Махачкале только о вас и говорят... посмеиваясь
ваш источник из Махачкалы находится в стакане?
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Для этого надо быть хотя как как половина титова или тихонова
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Чернова взяли за 2 мешка картошки, но играет очень хорошо - на удивление скептикам. Он и в паре с Бабичем смотрится уверенно, и с новичком Абеной никаких ошибок не допустил.
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в 90-х лояльное судейство было и не было конкуренции
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Не богохульствуй!!! Говори правильно, такого Спартака который был в те времена когда Александр Мостовой играл на самом высочайшем уровне уже не будет.
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Ответ counsel
Очевидно, что сейчас хуже. Что тут решать ...
Уровень Спартака в 90 годы 20 века был на уровне топовых европейских команд или близко к этому.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Не богохульствуй!!! Говори правильно, такого Спартака который был в те времена когда Александр Мостовой играл на самом высочайшем уровне уже не будет.
если только Мостовой станет тренером 😂
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Ответ kickass
Чернова взяли за 2 мешка картошки, но играет очень хорошо - на удивление скептикам. Он и в паре с Бабичем смотрится уверенно, и с новичком Абеной никаких ошибок не допустил.
Так там Махачкала была))
но до этого мне нравились действия Чернова
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Ответ валя_стакан
В Махачкале только о вас и говорят... посмеиваясь
Да уж не сильнее, чем в Тольятти над гегемоном.
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Ответ Ринат Газимьзянов
На скорости и с плотной защитой у соперника это на много сложнее
Ну возможно,но опять же повторюсь, мысли сейчас в действиях мало, почти всё завязано на индивидуальных качествах отдельных игроков.
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Ответ Пользователь Huawei
Поймал себя на мысли, когда смотрел кубок легенд, что там до сих пор комбинации продуманы на два-три паса вперёд. Начинают атаку и уже знают где надо находиться при завершении. Хоть скорости ниже, но мысль игровая никуда не делась. Сейчас даже у лидеров такого не заметно.
На скорости и с плотной защитой у соперника это на много сложнее
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Ответ митхун
Уровень Спартака в 90 годы 20 века был на уровне топовых европейских команд или близко к этому.
Поймал себя на мысли, когда смотрел кубок легенд, что там до сих пор комбинации продуманы на два-три паса вперёд. Начинают атаку и уже знают где надо находиться при завершении. Хоть скорости ниже, но мысль игровая никуда не делась.
Сейчас даже у лидеров такого не заметно.
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Ответ counsel
Очевидно, что сейчас хуже. Что тут решать ...
И для меня это очевидно, что раньше на несколько порядков было лучше, но столкнулся с теми, кто считает по другому!
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Такого, как с Титовым и Трубачом, уже не будет
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Состав и результат не всегда одно и то же. У Первака состав был даже сильнее , чем у Карреры, пока тот же Аленичев не включил своё эго. У Жозе наверное научился))
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