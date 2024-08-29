Чернов о сравнениях со «Спартаком» 90-х: «Такого, как с Титовым и Аленичевым, уже не будет. Хотел бы, чтобы говорили о команде 2024 года, которая хорошо играет»
Никита Чернов высказался о сравнениях со «Спартаком» 90-х годов.
«Я хотел бы, чтобы говорили о команде 2024 года, которая хорошо играет.
Все вспоминают 90-е, как было. Но такого уже не будет, как было с Титовым и Аленичевым. Сейчас совсем другой «Спартак». Надо потихоньку переключаться на это», – заявил защитник красно-белых.
После шести туров Мир РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 11 очками.
но до этого мне нравились действия Чернова
Сейчас даже у лидеров такого не заметно.