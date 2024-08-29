Чернов о сравнениях со «Спартаком» 90-х: «Такого, как с Титовым и Аленичевым, уже не будет. Хотел бы, чтобы говорили о команде 2024 года, которая хорошо играет»

Никита Чернов высказался о сравнениях со «Спартаком» 90-х годов.

«Я хотел бы, чтобы говорили о команде 2024 года, которая хорошо играет.

Все вспоминают 90-е, как было. Но такого уже не будет, как было с и . Сейчас совсем другой « ». Надо потихоньку переключаться на это», – заявил защитник красно-белых.

После шести туров Мир « » занимает пятое место в турнирной таблице с 11 очками.