«Гениальная подача Карвальо – и какой-то хрен забил. Феноменально». Березуцкий о своем голе в финале Кубка УЕФА
ЦСКА в мае 2005 года обыграл в Лиссабоне «Спортинг» (3:1) и стал обладателем еврокубкового трофея.
Московская команда пропустила первой, но результативный удар защитника позволил сравнять счет на 56-й минуте.
«Гениальная подача Карвальо, и тут какой-то хрен гол забил. Это было, конечно, феноменально», – сказал Алексей Березуцкий в сериале «Главные победы».
Воспоминаниями о голе защитника поделились также бывшие игроки ЦСКА Александр Салугин и Даниэл Карвальо.
«Мне кажется, он никогда в жизни не забивал больше вообще в целом, тем более головой. Потому что [брат-близнец Алексея] Вася сильно головой играл. Вася выпрыгивал на десять метров. Как будто его с волейбольной сетки скидывали, и он забивал. Леша – никогда в жизни. И он забил головой в финале», – сказал Салугин.
«Что поразило больше всего: Березуцкий сравнял счет в финале Кубка УЕФА, и вот он настолько русский, что даже не знал, как реагировать. Бедняга не знал, как праздновать гол», – отметил Карвальо.
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