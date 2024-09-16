«Гениальная подача Карвальо – и какой-то хрен забил. Феноменально». Березуцкий о своем голе в финале Кубка УЕФА

Алексей Березуцкий назвал себя «хреном», вспоминая гол в финале Кубка УЕФА.

ЦСКА в мае 2005 года обыграл в Лиссабоне «Спортинг » (3:1) и стал обладателем еврокубкового трофея.

Московская команда пропустила первой, но результативный удар защитника позволил сравнять счет на 56-й минуте.

«Гениальная подача Карвальо, и тут какой-то хрен гол забил. Это было, конечно, феноменально», – сказал Алексей Березуцкий в сериале «Главные победы».

Воспоминаниями о голе защитника поделились также бывшие игроки ЦСКА Александр Салугин и Даниэл Карвальо .

«Мне кажется, он никогда в жизни не забивал больше вообще в целом, тем более головой. Потому что [брат-близнец Алексея] Вася сильно головой играл. Вася выпрыгивал на десять метров. Как будто его с волейбольной сетки скидывали, и он забивал. Леша – никогда в жизни. И он забил головой в финале», – сказал Салугин.

«Что поразило больше всего: Березуцкий сравнял счет в финале Кубка УЕФА, и вот он настолько русский, что даже не знал, как реагировать. Бедняга не знал, как праздновать гол», – отметил Карвальо.

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink