Акинфеев о Кубке УЕФА: «Газзаев не мог проиграть тот финал. На хрена мы вообще туда залезли, если проигрывать?»

Победители Кубка УЕФА в составе ЦСКА рассказали об эмоциях Валерия Газзаева.

«Мы жаждали, хотели победить. Несмотря на ужасный первый тайм, хоть и с моментами тоже, крик души Валерия Георгича в перерыве до нас долетел.

Он кипел, у него эмоции были. При этом, зная Газзаева , я даже в таком юном возрасте понимал, что он не мог проиграть этот финал. На хрена мы вообще туда залезли, в этот финал, если проигрывать его?» – сказал вратарь Игорь Акинфеев в эпизоде сериала «Главные победы», посвященном еврокубковому успеху московского клуба в сезоне-2004/05.

Воспоминаниями о Газзаеве поделились также бывшие игроки ЦСКА Александр Салугин и Даниэл Карвальо .

«Он выжимал максимум из людей, из их определенных качеств. Он в определенный момент, на определенном этапе найдет такие слова, что ты просто готов, чтобы тебя застрелили за него. Максимально выше головы пытаешься прыгнуть и делаешь это», – сказал Салугин.

«И это сработало. Во втором тайме мы вернулись в игру», – добавил Карвальо.

В финале Кубка УЕФА, проходившем 18 мая 2005 года в Лиссабоне, ЦСКА к перерыву проигрывал «Спортингу» со счетом 0:1, но затем забил три гола и завоевал трофей.

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink