Акинфеев о Кубке УЕФА: «Газзаев не мог проиграть тот финал. На хрена мы вообще туда залезли, если проигрывать?»
«Мы жаждали, хотели победить. Несмотря на ужасный первый тайм, хоть и с моментами тоже, крик души Валерия Георгича в перерыве до нас долетел.
Он кипел, у него эмоции были. При этом, зная Газзаева, я даже в таком юном возрасте понимал, что он не мог проиграть этот финал. На хрена мы вообще туда залезли, в этот финал, если проигрывать его?» – сказал вратарь Игорь Акинфеев в эпизоде сериала «Главные победы», посвященном еврокубковому успеху московского клуба в сезоне-2004/05.
Воспоминаниями о Газзаеве поделились также бывшие игроки ЦСКА Александр Салугин и Даниэл Карвальо.
«Он выжимал максимум из людей, из их определенных качеств. Он в определенный момент, на определенном этапе найдет такие слова, что ты просто готов, чтобы тебя застрелили за него. Максимально выше головы пытаешься прыгнуть и делаешь это», – сказал Салугин.
«И это сработало. Во втором тайме мы вернулись в игру», – добавил Карвальо.
В финале Кубка УЕФА, проходившем 18 мая 2005 года в Лиссабоне, ЦСКА к перерыву проигрывал «Спортингу» со счетом 0:1, но затем забил три гола и завоевал трофей.
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