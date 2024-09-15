Кубо о 2-м пенальти «Реала» с наступом Арамбуру на ногу Винисиусу: «Фол просто смешной. Хочу получить объяснения, эпизод спорный, как минимум»

Такефуса Кубо назвал смешным второй пенальти «Реала».

Мадридский клуб обыграл «Реал Сосьедад » в матче 5-го тура Ла Лиги со счетом 2:0, забив оба гола с пенальти.

Второй 11-метровый был назначен за наступ Хона Арамбуру на ногу Винисиусу Жуниору – это произошло уже после того, как бразилец отдал пас. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра указал на точку, посмотрев видеоповтор эпизода. Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

«Я лично очень расстроен. Думаю, что мы сыграли хорошо, но результат есть результат.

Что касается второго пенальти, я его не видел, но мне показали запись, и мое мнение таково: если ты судья, я полагаю, что у тебя есть основания, но единственное, что я хочу, – получить объяснения, потому что этот эпизод как минимум спорный.

Все, что я могу сказать, что этот фол просто смешной», – заявил вингер «Сосьедада».