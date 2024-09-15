Фанат «Сосьедада» погиб у стадиона перед игрой с «Реалом», упав с лестницы и ударившись головой. Полиция завела дело

Болельщик «Сосьедада» погиб перед игрой с «Реалом».

La Sexta передает, что полиция расследует обстоятельства смерти 57-летнего мужчины недалеко от входа на «Реале Арену ». В 20:50 по местному времени свидетель сообщил об инциденте в службу спасения.

Со ссылкой на El Diario Vasco сообщается, что фанат ударился головой после падения с лестницы рядом со станцией TOPO – гибридной системы, объединяющей метро и пригородную электричку.

Представители Красного Креста, приехавшие на матч, оказали пострадавшему помощь, но из-за тяжести травм он был доставлен в больницу, где и скончался.