Фанат «Сосьедада» погиб у стадиона перед игрой с «Реалом», упав с лестницы и ударившись головой. Полиция завела дело
Болельщик «Сосьедада» погиб перед игрой с «Реалом».
La Sexta передает, что полиция расследует обстоятельства смерти 57-летнего мужчины недалеко от входа на «Реале Арену». В 20:50 по местному времени свидетель сообщил об инциденте в службу спасения.
Со ссылкой на El Diario Vasco сообщается, что фанат ударился головой после падения с лестницы рядом со станцией TOPO – гибридной системы, объединяющей метро и пригородную электричку.
Представители Красного Креста, приехавшие на матч, оказали пострадавшему помощь, но из-за тяжести травм он был доставлен в больницу, где и скончался.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Sexta
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