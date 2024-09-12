Мостовой 🤝 практика в «Спартаке». Осталось «найти время и случай»

К Станковичу – готов.

Александр Мостовой станет чуть ближе к работе тренером – пройдет стажировку у тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Бывший игрок сборной России учится в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию.

«Мои двери открыты для Мостового». Александр уже ищет время и возможность

Мостовой уже успел побыть помощником тренера: вошел в штаб Олега Романцева в матче , посвященном 10-летию стадиона «Спартака». Команда Романцева обыграла команду Деяна Станковича – 3:2.

Станкович впечатлился .

– Готовы ли принять Александра Мостового на стажировку?

– Конечно, готов его принять. Мои двери открыты для Мостового, если он хочет.

Александр в беседе с «РБ Спорт» уже заявил, что согласен: «Станкович пригласил меня в «Спартак»? Это же замечательно, я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича в «Спартаке». Теперь нужно как-то найти время и удобный случай для этого. Графики-то у всех разные».

Появился шанс, что Царь прокачается под руководством человека, которого очень рад видеть в «Спартаке». Хотел еще в августе .

Мостовой сразу одобрил назначение Станковича – потому что футбольный человек. Абаскаля он колол безостановочно

Критика Мостового в адрес прошлого тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля – поток, который не кончается. Александр говорил, что это человек, не игравший в футбол, что он не может тренировать, обвинял даже в нефутбольной походке.

То ли дело Деян Станкович : «Во-первых, есть ощущение, что в «Спартаке» наконец-то додумались мыслить по-футбольному. Два года я говорил, что нельзя брать в «Спартак» человека по объявлению. И спустя два года до них дошло… Сейчас пришел Станкович – аллилуйя! Но никто не гарантирует тебе победу, когда есть «Зенит» – команда с 15 бразильцами. Но мы можем хотя бы говорить на футбольном языке с человеком, который отдал этому виду спорта многое и был одним из лучших полузащитников в Европе. Так что уже есть все, о чем можно мечтать».

Снова с уколом бывшего: «Вообще у Станковича нормальная команда. Я всегда смотрю на состав и говорю: «Спартак» должен быть минимум в тройке. Но попадают туда по объявлению такие люди, как Абаскаль , поэтому они и мучаются».

Понравились даже « футбольные шутки» серба на одной из первых пресс-конференций в клубе. Один из журналистов сказал новому тренеру «Спартака»: «Добро пожаловать в ад, Деян». Станкович ответил: «Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо».

Мостовой оценил : «Слова Станковича про дьявола – это футбольная шутка. Если Абаскаль говорил про бога, когда «Спартак» выиграл или провел удачную серию, никто бы не обратил внимание. Многие обращаются к богу, но в той ситуации все перевернулось. Зато теперь мы будем слушать футбольные вопросы и футбольные ответы , потому что человек играл всю жизнь. У Станковича может получиться в «Спартаке», а может не получиться».

По мнению Александра, теперь команда будет претендовать на медали : «Я жду, что «Спартак» в этом сезоне станет настоящим футбольным клубом, в том плане, что сейчас во главе команды стоит футбольный человек. Станкович – тренер, и теперь, думаю, можно будет нам разговаривать на футбольном языке. С ним команда точно поборется за первое место. Состав у них есть, игроки хорошего уровня, главное, чтобы никто не мешал работать Станковичу. Верю, что у него все получится».

Даже после 0:2 от «Оренбурга» в дебюте Мостовой оставался спокойным: «Надеюсь, у Станковича получится наладить игру в обороне. Первый матч получился ужасным. Когда я посмотрел состав красно-белых на матч с «Оренбургом», понял – тренер ошибся с выбором исполнителей на многих позициях. После игры он сам это сказал. Думаю, Станковичу хватит времени, чтобы наладить игру в «Спартаке». У него огромный плюс перед всеми остальными тренерами красно-белых: Деян играл в футбол на высочайшем уровне. Он же не Гильермо Абаскаль , которого называли чуть ли не лучшим специалистом российского футбола?»

Это не единственный эффект Станковича: «Единственное, что можно сказать: мы теперь можем на футбольном языке разговаривать. Я знаю, что многим это не нравится, кто жизнь футболу не отдавал и не знает, какой это огромный труд. Этого не знает тот же Абаскаль и ряд других, кто из себя строит кого-то».

К концу августа Александра все устраивало: «Главное, чтобы в «Спартак» не вернули Абаскаля . Ведь я уже в первые часы после его назначения сказал: «Это же московский «Спартак», как вы можете набирать людей по объявлению, с остановки». А про Станковича после поражения в первом туре от «Оренбурга» я говорил, что он разберется с командой, потому что у него сумасшедшее футбольное прошлое. И даже если что-то сразу не получится, все отнесутся с пониманием, ведь он уважаемый в футболе человек. Он же не враг себе, как Абаскаль , который никогда не знал, что такое футбол».

«Пускай занимаются этим всякие Абаскали, Тедеско». Мостовой не ищет работу и ждет предложений – а раз их нет, думает бросать

Скоро заканчивается обучение Мостового: начал еще в июне 2023-го. Александр раскрывал планы в июне в беседе со Sport 24:

«Я пока прохожу обучение в академии, все продолжается. До октября-ноября отучусь, а дальше посмотрим. Могу закончить тренерскую карьеру, даже ее не начав, ха-ха! Я живу последние 15 лет в России, и не было ни одного предложения. Ну и еще многим не хочется, чтобы одни из лучших футболистов нашей страны тренировали. Я разносторонний человек в спорте – во всех видах хорошо разбираюсь, в любом никого не подведу! Надо жить, а не видеть себя в какой-то работе. Многие видят себя где угодно, а потом оказываются на всех местах. Поэтому таким вопросом я не задаюсь».

При этом разговоры о стажировках с некоторыми клубами уже были. Не сложилось: «Один из вариантов был очень даже возможен, но что о нем говорить, если тот тренер уже не работает в клубе? Поэтому да, возможно, что закончу, такое бывает. В жизни многое случается».

Это расстраивает бывшего игрока сборной: «Я всегда говорю: вот телефон, он открыт 24 часа, пожалуйста, но никаких предложений нет. Вчера меня даже спросили, будет ли мне обидно, если в конечном итоге меня никуда не пригласят. Конечно, будет обидно, но что сделать? У нас такая жизнь, что один из лучших футболистов нашей страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве. Значит, судьба такая, главное, чтобы здоровье было»..

Но работу сам искать Царь тоже не планирует : «Мне не 30 лет. Зачем мне заниматься поисками работы? Мой телефон доступен для всех 24 часа в сутки. Пускай занимаются этим всякие Абаскали, Тедеско. Они это всю жизнь и делают. А мы всегда надеялись на свои ноги и голову. Но в нашей стране вот так. Ко многим жизнь несправедлива. Я не буду выходить на дорогу, поднимать руку и говорить: «Возьми». У меня есть достоинство».

Мостовой считает , что иностранцев всегда предпочитают российским специалистам, и допускает существование черного списка для тех, кого нельзя брать в клубы. Поэтому, по его словам, в качестве тренера, мы его увидим нескоро, хотя карьера может и не начаться – пока думает.

Кстати, у Мостового уже есть опыт работы главным тренером! В августе 2022-го звучало громко: Мостовой возглавил Fight Nights в Медиалиге. Правда, сезон команда завершила на последнем месте, выиграв всего два матча из восьми.

Но, как говорит сам тренер, не под его руководством: «Я не тренировал. У нас есть тренерский штаб и тренер. Я просто был сверху, главный. Я не тренировал, занимались тренировками три человека».

Александр все равно ушел из команды и начал обучение на тренера – станет на шаг ближе к цели после стажировки у Деяна Станковича.

Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑

Фото: ФК «Спартак-Москва» ; Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф, Григорий Сысоев; Gettyimages.ru /Clive Mason