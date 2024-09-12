Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «С удовольствием пойду. Раньше там был посторонний и нефутбольный человек, а сейчас пришел Станкович, с которым можно говорить на футбольном языке»
Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что готов пригласить экс-футболиста на стажировку.
«Всегда говорил, что буду выбирать, куда пойти на стажировку, но хотелось бы в «Спартаке». Другое дело, что тогда в клубе был посторонний и нефутбольный человек, а сейчас пришел Станкович, с которым можно поговорить на футбольном языке. Так что я с удовольствием пойду на стажировку в «Спартак».
А когда – мы решим. Нужно посмотреть на график команды и многое другое. На матче легенд на эту тему не общались. А так до игры поговорили со Станковичем о составе, который играл. Еще и после самой игры пообщались. В общении мы все одинаковые, тем более, когда все хорошо, то и все хорошие. Как только становится плохо, все меняются», – сказал бывший футболист сборной России.
Мостовой о приглашении от Станковича на стажировку в «Спартаке»: «Это же замечательно. Теперь нужно как-то найти время и удобный случай – графики у всех разные»
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