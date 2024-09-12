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  • Мостовой о цели возглавить «Спартак»: «Не люблю громкие фразы. Судьба у всех по-разному складывается, время неумолимо бежит вперед. Так что никаких целей не ставлю»
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Мостовой о цели возглавить «Спартак»: «Не люблю громкие фразы. Судьба у всех по-разному складывается, время неумолимо бежит вперед. Так что никаких целей не ставлю»

Александр Мостовой заявил, что у него нет цели возглавить «Спартак».

«Я в матче легенд «Спартака» был помощником главного тренера – Олега Ивановича Романцева. В целом это же не в первый раз у меня. За последнее время довольно часто в каких-то матчах выступаю в качестве или одного из помощников тренера, или еще чего-то. Спокойно к этому отношусь. В футболе давно все изобретено. А вчера просто радостное событие такое, поэтому мы провели его довольно-таки неплохо.

Есть ли цель в дальнейшем возглавить «Спартак»? Я не люблю громкие фразы. Меня часто спрашивают – почему это я до сих пор не тренер? Ну, судьба так распорядилась. Она же у всех по-разному складывается. Тем более мы видим, что время неумолимо бежит вперед. Так что никаких целей не ставлю», – сказал бывший футболист сборной России. 

«На тренерской скамейке «Спартака» мягко, тепло и уютно. Чувствую, что мое место!» Мостовой о матче звезд клуба

Мостовой о приглашении от Станковича на стажировку в «Спартаке»: «Это же замечательно. Теперь нужно как-то найти время и удобный случай – графики у всех разные»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoОлег Романцев
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