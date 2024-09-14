«Ман Сити» выиграл все 5 матчей сезона. Дальше – «Интер» в ЛЧ

«Манчестер Сити» выиграл все матчи в новом сезоне.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы одержала волевую победу над «Брентфордом» в АПЛ – 2:1.

Ранее в чемпионате были обыграны «Вест Хэм» (3:1), «Ипсвич» (4:1) и «Челси» (2:0). В матче за Суперкубок Англии «горожане» по пенальти одолели «Манчестер Юнайтед».

18 сентября «Ман Сити» встретится в Лиге чемпионов с «Интером».