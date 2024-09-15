«Арсенал» не проигрывает 10 матчей в АПЛ – 9 побед и 1 ничья. Следующая игра – с «Ман Сити» на выезде
«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии.
«Канониры» обыграли «Тоттенхэм» в 4-м туре со счетом 1:0.
С учетом прошлого сезона команда Микеля Артеты не проигрывает в АПЛ 10 матчей подряд – 9 побед и 1 ничья.
Последнее поражение случилось в апреле – против «Астон Виллы» (0:2).
В 5-м туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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