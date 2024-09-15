«Арсенал» не проигрывает 10 матчей в АПЛ – 9 побед и 1 ничья. Следующая игра – с «Ман Сити» на выезде

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии.

«Канониры» обыграли «Тоттенхэм » в 4-м туре со счетом 1:0.

С учетом прошлого сезона команда Микеля Артеты не проигрывает в АПЛ 10 матчей подряд – 9 побед и 1 ничья.

Последнее поражение случилось в апреле – против «Астон Виллы» (0:2).

В 5-м туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».