Гонгадзе забил из центрального круга. «СКА Хабаровск» в Раменском обыграл «Нефтехимик» – 2:0
Форвард хабаровского СКА Георгий Гонгадзе забил ударом из центрального круга.
На 92-й минуте матча 10-го тура Мелбет Первой лиги он перекинул вратаря «Нефтехимика» дальним ударом.
Гонгадзе установил окончательный счет матча – 2:0 в пользу хабаровчан, которые проводят домашние матчи на стадионе в подмосковном Раменском.
Гол на 12-й секунде – близко к рекорду Первой лиги. Большой путешественник забил бывшим
Опубликовано: Sports
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