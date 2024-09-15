Форвард хабаровского СКА Георгий Гонгадзе забил ударом из центрального круга.

На 92-й минуте матча 10-го тура Мелбет Первой лиги он перекинул вратаря «Нефтехимика» дальним ударом.

Гонгадзе установил окончательный счет матча – 2:0 в пользу хабаровчан, которые проводят домашние матчи на стадионе в подмосковном Раменском.

Гол на 12-й секунде – близко к рекорду Первой лиги. Большой путешественник забил бывшим