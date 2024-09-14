Гол на 12-й секунде – близко к рекорду Первой лиги. Большой путешественник забил бывшим

Давид Караев клал и в стиле Ибры.

Молниеносный гол в Мелбет Первой лиге: нападающий «КАМАЗа» Давид Караев воткнул бывшей команде уже на 12-й секунде матча. Почти превзошел рекорд Рустама Халназарова из «Краснодара-2».

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Игроки «КАМАЗа» действовали стремительно: розыгрыш с центра, сразу передача верхом вперед. «Алания» подпустила к штрафной, последовал прострел справа – и Караев вывел «КАМАЗ» вперед. 1:0 за 12 секунд – невероятный старт.

Караев не отмечал быстрый гол – он из Владикавказа, прошлый сезон провел в «Алании» (два гола в 16 матчах). Правило бывших сработало почти сразу.

Караеву 29 лет, «КАМАЗ» для него – 15-й клуб в карьере. В длинном списке есть непродолжительные и не очень удачные периоды в «Химках», «Урале» и «Торпедо». Сверкал в «СКА Хабаровске» (14+4 в 37 матчах сезона-2021/22), но уровень РПЛ не тянет.

Давид известен Ибра-голом за «Торпедо» в ворота «Крыльев». Тогда Артем Самсонов навесил в штрафную с левого фланга, а Караев в касание внешней стороной стопы пробил мимо Ивана Ломаева.

В ФНЛ забивали даже на 9-й секунде. Рекордсмен – из «Краснодара-2»

Гол Караева – не самый быстрый в истории ФНЛ. Рекорд – у Рустама Халназарова из «Краснодара-2». В мае 2022-го он забил «Енисею» уже на 9-й секунде – подловил защитников на ошибке.

На втором месте – гол полузащитника курского «Авангарда» Романа Акбашева на 10-й секунде. Он случился в начале сезона-2018/19.

Акбашев, кстати, только ушел из «КАМАЗа», теперь за быстрые голы отвечает Давид Караев.

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Фото: vk.com/fckamaz