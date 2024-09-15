Форвард ЦСКА Мусаев о 0:1 с «Зенитом»: «Обидное поражение, очень грустно. Моего гола не хватило»
Тамерлан Мусаев отреагировал на поражение ЦСКА от «Зенита».
Вчера армейцы дома уступили команде из Санкт-Петербурга в матче 8-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1.
«Очень грустно, что проиграли. Обидное поражение от «Зенита».
Чего не хватило команде? Моего гола», – сказал нападающий ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости