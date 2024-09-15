Форвард ЦСКА Мусаев о 0:1 с «Зенитом»: «Обидное поражение, очень грустно. Моего гола не хватило»

Тамерлан Мусаев отреагировал на поражение ЦСКА от «Зенита».

Вчера армейцы дома уступили команде из Санкт-Петербурга в матче 8-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1.

«Очень грустно, что проиграли. Обидное поражение от «Зенита ».

Чего не хватило команде? Моего гола», – сказал нападающий ЦСКА .