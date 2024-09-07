Тренер Англии Карсли о Гринвуде с 5 голами в 3 матчах за «Марсель»: «Это не тот игрок, которого мы можем рассматривать»

Теги Марсель Ли Карсли Сборная Англии по футболу лига 1 Франция Мэйсон Гринвуд Футбол

Ли Карсли заявил, что сборная Англия не планировали вызывать Мэйсона Гринвуда.

Этим летом 22-летний полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель». В своих первых трех матчах за французский клуб англичанин забил пять голов.

«Мэйсон – не тот игрок, которого мы можем рассматривать. Я знаю, как у него идут дела, но его кандидатура не рассматривалась», – сказал исполняющий обязанности тренера сборной Англии.

В 2022 году футболист был арестован и обвинен в попытке изнасилования, через год обвинения были сняты. С тех пор Гринвуд не выступал за национальную сборную, за которую провел только один матч в сентябре 2020 года.

Гринвуд собирается получить спортивное гражданство Ямайки. У него 1 матч за Англию

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8 комментариев
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Ответ Jet Sa
не удивлен, что именно лица некавказской национальности в большинстве поддерживают насильника) и гмо)
Че ты несешь
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Так обвинения были сняты, если брать формальную сторону вопроса. Если брать моральную - парень молод, может исправиться и начать вести себя образцово. Ну а со спортивной точки зрения - абсолютный топ для сборной. Зато уверен, если какой-нибудь случайный Джек Смит, лавочник аутсайдера премьер-лиги, сделает каминг-аут, то попадет минимум в расширенный список сборной по квоте инклюзивности.
+3
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+3
Слишком хорош для этой сборной
+1
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+1
Ответ Jet Sa
не удивлен, что именно лица некавказской национальности в большинстве поддерживают насильника) и гмо)
Ну тут еще разобраться надо. Они же помирились после всего. Ты когда нибудь видел, чтобы жертва насилия и насильник продолжали отношения после всего, что было?
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Лицемеры хуже *********
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Фактически подвердил отсутствие спортивного принципа при формировании состава.

Но думаю, Карсли не волен в этом вопросе
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