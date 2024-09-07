Тренер Англии Карсли о Гринвуде с 5 голами в 3 матчах за «Марсель»: «Это не тот игрок, которого мы можем рассматривать»

Ли Карсли заявил, что сборная Англия не планировали вызывать Мэйсона Гринвуда.

Этим летом 22-летний полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в « ». В своих первых трех матчах за французский клуб англичанин забил пять голов.

« – не тот игрок, которого мы можем рассматривать. Я знаю, как у него идут дела, но его кандидатура не рассматривалась», – сказал исполняющий обязанности тренера сборной .

В 2022 году футболист был арестован и обвинен в попытке изнасилования, через год обвинения были сняты. С тех пор Гринвуд не выступал за национальную сборную, за которую провел только один матч в сентябре 2020 года.

Гринвуд собирается получить спортивное гражданство Ямайки. У него 1 матч за Англию