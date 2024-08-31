Гринвуд забил 5 голов в первых 3 матчах за «Марсель» в Лиге 1. Только одному игроку удавалось подобное за 50 лет – Балотелли в 2016-м

Мэйсон Гринвуд вновь забил за «Марсель».

В субботу футболист сделал дубль в матче чемпионата Франции против «Тулузы».

, таким образом, забил пять голов в первых трех матчах за « » в Лиге 1.

За последние 50 лет был лишь один игрок, забивший 5+ голов в первых трех матчах в чемпионате Франции – в 2016 году за «Ниццу».

Напомним, летом Гринвуд перешел в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед».