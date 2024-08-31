Гринвуд забил 5 голов в первых 3 матчах за «Марсель» в Лиге 1. Только одному игроку удавалось подобное за 50 лет – Балотелли в 2016-м

Теги Марсель Тулуза Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Марио Балотелли Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд вновь забил за «Марсель».

В субботу футболист сделал дубль в матче чемпионата Франции против «Тулузы».

Гринвуд, таким образом, забил пять голов в первых трех матчах за «Марсель» в Лиге 1.

За последние 50 лет был лишь один игрок, забивший 5+ голов в первых трех матчах в чемпионате Франции – Марио Балотелли в 2016 году за «Ниццу».

Напомним, летом Гринвуд перешел в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед».

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35 комментариев
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Ответ Razrubsis
Гринвуд отличный игрок, если бы не та история, наверняка сейчас был бы лидером МЮ. По нынешним меркам Марсель очень дёшево купил его.
Ему в чем-то повезло, в нынешнем МЮ можно только деградировать
+61
-10
+51
Гринвуд отличный игрок, если бы не та история, наверняка сейчас был бы лидером МЮ. По нынешним меркам Марсель очень дёшево купил его.
+47
-1
+46
Мэр Марселя уже попросил футболку?..
+45
-1
+44
Гринвуд нашёл свою команду, следом Санчо заиграет.А наш 7Хаг так и останется со своими мемами Спинером,Маунтом и Онаной.
+32
-12
+20
Балло был велик, петарды сгубили
+8
-1
+7
Думаю его уже простили даже феминистки Марселя
+5
-1
+4
Ответ Бестрофеник 2024
Гринвуд нашёл свою команду, следом Санчо заиграет.А наш 7Хаг так и останется со своими мемами Спинером,Маунтом и Онаной.
Перетащит весь Аякс, на это нужно время, потом время, чтобы они заиграли, потом время для хорошей неустойки
+10
-7
+3
Маню готовит сотку чтоб выкупить Гринвуда по конспектам Погба
+4
-1
+3
Ответ Бестрофеник 2024
Гринвуд нашёл свою команду, следом Санчо заиграет.А наш 7Хаг так и останется со своими мемами Спинером,Маунтом и Онаной.
Ты так говоришь будто это Тен Хаг не хочет его в МЮ видеть. Его выкинули тупо из-за повестки, таким футболистам не дают играть не только в МЮ, но и в АПЛ. От Гринвуда без этой истории не отказались бы даже Сити или Реал, у него потенциал сумасшедший
+3
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+2
Ответ Михо
Думаю его уже простили даже феминистки Марселя
,Марселевские, может, и простили, но в Твиттере до сих пор куча людей желают ему смерти
+2
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Защи просто расступаются, чтобы по щам не получить.
+2
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Ответ Алексей Скамейчук
,Марселевские, может, и простили, но в Твиттере до сих пор куча людей желают ему смерти
Это многое говорит о нашем обществе
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Могло быть 6, если бы Кокорина не исполнил в почти пустые ворота Тулузы
+2
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Интересно, фанатьё все еще против покупки?
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Ответ кэпко
Там ещё мемный де лигт подъехал, ждём больше шортсов
Осталось де Йонга притащить с
огромной зарплатой, постоянными травмами и можно открыть филиал Аякса.
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Ответ mj23.net
Да, напы в МЮ не прогрессируют. Мне правда пока не очень нравится, как Гринвуда задействуют на фланге в Марселе. Очень медленно мяч доводят, а в прошлой игре вообще тупо не использовали его фланг. Но в целом больше шансов, что будет прогресс тут, чем в МЮ, где вообще непонятно во что играют.
Его купят через пару лет максимум кто-то из топов
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Ответ Razrubsis
Гринвуд отличный игрок, если бы не та история, наверняка сейчас был бы лидером МЮ. По нынешним меркам Марсель очень дёшево купил его.
В январе уже можно будет судить, но не сейчас
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Ответ superbro
Ему в чем-то повезло, в нынешнем МЮ можно только деградировать
Да, напы в МЮ не прогрессируют. Мне правда пока не очень нравится, как Гринвуда задействуют на фланге в Марселе. Очень медленно мяч доводят, а в прошлой игре вообще тупо не использовали его фланг. Но в целом больше шансов, что будет прогресс тут, чем в МЮ, где вообще непонятно во что играют.
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Ответ Блуждающий странник
Ты так говоришь будто это Тен Хаг не хочет его в МЮ видеть. Его выкинули тупо из-за повестки, таким футболистам не дают играть не только в МЮ, но и в АПЛ. От Гринвуда без этой истории не отказались бы даже Сити или Реал, у него потенциал сумасшедший
Да неее, Тен Хаг лично пришел к Рэтклиффу и попросил выгнать Гринвуда из команды, хотя все феминистки британии хотели его оставить.
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Ответ Бестрофеник 2024
Гринвуд нашёл свою команду, следом Санчо заиграет.А наш 7Хаг так и останется со своими мемами Спинером,Маунтом и Онаной.
Там ещё мемный де лигт подъехал, ждём больше шортсов
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Ответ che kaif
Маню готовит сотку чтоб выкупить Гринвуда по конспектам Погба
ну нет, конечно. Гринвуду закрыт путь в МЮ, да и в Англию тоже. недаром он в Ямайскую федерацию переходит.
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Ответ superbro
Балло был велик, петарды сгубили
шины велика не выдержали взрыва от петард и лопнули
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Буду рад, если с Марселем попадут в ЛЧ, а МЮ будет в очередной раз мимо.
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Как влитой вписался в Марсель, и футбол симпатичный команда показывает…
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красавчик доказывает свой профессионализм делом а не словами
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Интересно, фанатьё все еще против покупки?
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Что Гринвуд, что Балотелли крайне интересные и занимательные люди)
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Отличный трансфер Марселя
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То-то же. Вспомнили легенду 💪
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Но, это совсем 2 разные истории)
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