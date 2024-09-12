Гринвуд признан игроком августа в «Марселе». Форвард забил 5 голов в 3 матчах после ухода из «МЮ»

Мэйсон Гринвуд признан лучшим футболистом «Марселя» в августе.

Нападающий проводит во французской команде первый сезон после трансфера из «Манчестер Юнайтед».

В трех матчах англичанин отметился пятью голами, в том числе сделав два дубля. «Олимпик» одержал две победы и один раз сыграл вничью.

Подробно со статистикой Гринвуда можно ознакомиться здесь .