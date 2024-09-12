Гринвуд признан игроком августа в «Марселе». Форвард забил 5 голов в 3 матчах после ухода из «МЮ»
Мэйсон Гринвуд признан лучшим футболистом «Марселя» в августе.
Нападающий проводит во французской команде первый сезон после трансфера из «Манчестер Юнайтед».
В трех матчах англичанин отметился пятью голами, в том числе сделав два дубля. «Олимпик» одержал две победы и один раз сыграл вничью.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Марселя»
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