Чавес о шансах «Динамо» на чемпионство: «Будем надеяться. Мы можем конкурировать с любым соперником – важна стабильность»
Луис Чавес оценил шансы «Динамо» в борьбе за чемпионство в этом сезоне.
«Будем надеяться. У некоторых команд сильные составы. Но мы способны конкурировать с любым соперником.
Шансы стать чемпионами у нас тоже есть. Важна стабильность в каждой игре – вне зависимости от того, с кем играем», – сказал полузащитник «Динамо».
На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков в 7 матчах. Сегодня команда Марцела Лички сыграет с «Ахматом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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