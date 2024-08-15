Марцел Личка: «Если думаешь, что «Зенит» уже выиграл – ты не спортсмен. Спортсмен хочет выиграть каждый матч, даже если против тебя «Реал»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает, что «Динамо» может соперничать с «Зенитом».

— Можно сказать, что на Кубок в этом сезоне большая ставка, чем на чемпионат?

— Вообще нет. Я хочу, чтобы мы были в гонке как в чемпионате, так и в Кубке. Мы знаем силу «Зенита», но надо иметь ценности. Если думаешь, что «Зенит» уже выиграл, тогда ты не спортсмен. Если кто-то так думает в раздевалке, тогда надо сразу его убрать. 

Спортсмен хочет выиграть каждую игру, даже если против тебя стоит «Реал», — сказал главный тренер «Динамо».

После 4 туров бело-голубые занимают в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на 3 очка.

54 комментария
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Ответ Титюля
Да что вы все к Зениту прицепились, жить без него не можете. Играйте, выигрывайте, побеждайте! Кто мешает.
Ну так Зенит же и мешает.
+42
-4
+38
Интересно, перед матчем с Краснодаром в последнем туре в прошлом сезоне он также заливал?)
+43
-16
+27
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Интересно, перед матчем с Краснодаром в последнем туре в прошлом сезоне он также заливал?)
Вполне возможно, а что не так?)
+21
-2
+19
Да что вы все к Зениту прицепились, жить без него не можете. Играйте, выигрывайте, побеждайте! Кто мешает.
+32
-17
+15
Ответ red hikkikomori
А если я занимаюсь спортом - я спортсмен?
Смотря, что ты думаешь про Зенит.
+11
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+11
Ответ Dima Lopatin
Всё верно, Марцел Сейчас важно брать «свои очки» с Крыльями, Ахматом и Краснодаром И наконец-то привезти усиление
"Свои" очки? С Краснодаром? Может я неправильно тебя понял, но звучит как-то максимально высокомерно. В какой момент болельщик Динамо стал считать свой клуб более классной командой чем Краснодаром?
Это будет очень сложным матчем для Динамо на три результата,, где никаких "своих" очков быть не может.
Только нынешний Зенит может смотреть на подобный матч с позиции силы, но уж точно не Динамо.
+17
-8
+9
Ответ red hikkikomori
А если я занимаюсь спортом - я спортсмен?
а реал хочешь победить?
+8
0
+8
А если я занимаюсь спортом - я спортсмен?
+8
0
+8
Ответ Antonio Gaudi
"Свои" очки? С Краснодаром? Может я неправильно тебя понял, но звучит как-то максимально высокомерно. В какой момент болельщик Динамо стал считать свой клуб более классной командой чем Краснодаром? Это будет очень сложным матчем для Динамо на три результата,, где никаких "своих" очков быть не может. Только нынешний Зенит может смотреть на подобный матч с позиции силы, но уж точно не Динамо.
Все правильно поняли, дома с пока никаким Краснодаром - надо брать свои 3 очка)
+8
-2
+6
Это вообще-то Стэтэм сказал.
+4
0
+4
Ответ red hikkikomori
А если я занимаюсь спортом - я спортсмен?
Пишешь на спортсе - Спортсмен
+4
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+4
Журналистика, уровня ТОП.
Только 4 тура прошло, будут спады, трудные отрезки у каждого клуба. Пишу, как болела Зенита.
+5
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+4
Марцел Личка: "Если думаешь, что «Зенит» уже выиграл – ты уже проиграл"
+3
0
+3
Личка приоткрыл цитатник...
+3
-1
+2
Ответ БолельщикСоСтажем
В гонке)) гонщик ещё тот, конечно, этот Личка)
Гонщик нелегальный
Профессиональный
Едешь на всей скорости?
Нет тебе покорности!
+1
0
+1
Ответ Antonio Gaudi
"Свои" очки? С Краснодаром? Может я неправильно тебя понял, но звучит как-то максимально высокомерно. В какой момент болельщик Динамо стал считать свой клуб более классной командой чем Краснодаром? Это будет очень сложным матчем для Динамо на три результата,, где никаких "своих" очков быть не может. Только нынешний Зенит может смотреть на подобный матч с позиции силы, но уж точно не Динамо.
Речь не идёт о неуважении к сопернику или недооценке. Безусловно Краснодар - хорошая команда, но многие болельщики Динамо ждут золото в этом году. А коли так, то ожидания победы в матче с Краснодаром вполне естественно. Просто прошлый сезон показал, что Динамо может бороться за золото, а в этом есть ощущение, что обязано бороться за золото
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Ответ Всё знаю
У меня с телефона ссылки не открываются. Сяду за комп , почитаю. 5 колесо ?) А кто 4 колесо , кто 3 колесо ? Огласи весь список. Заодно можешь написать у кого грамотный менеджмент , а у кого нет 🤣🤣🤣
Я не знаю, кто у вас там в Москве какое колесо, разбирайтесь сами.
А грамотный менеджмент у Зенита, очевидно же.
Готов забиться, что через год кульбит с продажей за сникерс с опцией обратного выкупа за тот же сникерс мы увидим у какого-нибудь Спартака.
Уже проходили не раз, что с предматчевыми активностями (первым внедрил Зенит, через год все побежалb делать то же самое)
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Ответ Всё знаю
Ресурсы. У нас нет Газпрома и «грамотного» менеджмента. У нас всего лишь убыточное ржд. Которое субсидируется и вызывает у тебя триггер. Ты же сам мне это доказывал позавчера 🤣🤣
Во-первых, вы зачем со своим пятым колесом сейчас лезете, мы про про Динамо тут обсуждаем, если вы не в курсе.
Во-вторых, вы удовлетворены ответом про бюджет в 100 млн? А то так долго ждали, а как только получили, сразу "в кусты".
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Ответ Всё знаю
Деньгами. Точнее их кол-вом.
Гениально. А кто деньги ограничивает? Точнее их количество?
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Ответ Всё знаю
Ограниченный бюджет. Не благодари.
Кем ограниченный?
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Ответ Виктор
Ну так Зенит же и мешает.
Зенит вряд-ли будет особенно мешать динамовцам бороться за 2-4 место! Мы не против!
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Красивые и правильные слова… до тех пор, пока команду, вольно или не вольно, не настраивают на агрессивную жесткость, вплоть до физического устранения соперников из игры. Сдаётся, что, понимая объективное превосходство «Зенита» в мастерстве, «лучше» других клубов этим «настроем» владеют именно бойцы из динамовских органов. Понятно что, безусловно интересный и симпатичный, тренер Личка имеет и внешне скрытую, далеко не благородную, личину.
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Ответ Титюля
Да что вы все к Зениту прицепились, жить без него не можете. Играйте, выигрывайте, побеждайте! Кто мешает.
Странный вопрос, Зенит в данный момент самый сильный клуб в РПЛ -логично, что на них ориентируются)
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Вообще это правильный настрой, - если ты заранее проигрываешь сопернику ментально, то проиграешь и в матче с ним и запросто в чемпионате в целом
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Всё верно, Марцел

Сейчас важно брать «свои очки» с Крыльями, Ахматом и Краснодаром

И наконец-то привезти усиление
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Стетхем: если все равно не выиграть Лигу чемпионов, надо поискать свой шанс в Лиге Европы!
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Поэтому Личка дал команду выбить лидеров Зенита
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……. Семак Личке: «Цунами РПЛ — ЗЕНИТ 💙 никому в лиге не обойти, все захлебнутся в пучине вод и потом пустят пузыри к верху». 😂
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Ответ Dima Lopatin
Всё верно, Марцел Сейчас важно брать «свои очки» с Крыльями, Ахматом и Краснодаром И наконец-то привезти усиление
Соболева,раз Спартаку и Зениту не нужен
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Ответ DontYouSay
Много матчей Краснодара на старте сезона видели? Впечатлены?
ЦСКА в последнем матче они победили абсолютно по делу. Что уже
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