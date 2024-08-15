Марцел Личка: «Если думаешь, что «Зенит» уже выиграл – ты не спортсмен. Спортсмен хочет выиграть каждый матч, даже если против тебя «Реал»

Марцел Личка считает, что «Динамо» может соперничать с «Зенитом».

— Можно сказать, что на в этом сезоне большая ставка, чем на чемпионат?

— Вообще нет. Я хочу, чтобы мы были в гонке как в чемпионате, так и в Кубке. Мы знаем силу «Зенита», но надо иметь ценности. Если думаешь, что «Зенит» уже выиграл, тогда ты не спортсмен. Если кто-то так думает в раздевалке, тогда надо сразу его убрать.

Спортсмен хочет выиграть каждую игру, даже если против тебя стоит «Реал», — сказал главный тренер « ».

После 4 туров бело-голубые занимают в Мир 2-е место, отставая от « » на 3 очка.