Марцел Личка: «Если думаешь, что «Зенит» уже выиграл – ты не спортсмен. Спортсмен хочет выиграть каждый матч, даже если против тебя «Реал»
Марцел Личка считает, что «Динамо» может соперничать с «Зенитом».
— Можно сказать, что на Кубок в этом сезоне большая ставка, чем на чемпионат?
— Вообще нет. Я хочу, чтобы мы были в гонке как в чемпионате, так и в Кубке. Мы знаем силу «Зенита», но надо иметь ценности. Если думаешь, что «Зенит» уже выиграл, тогда ты не спортсмен. Если кто-то так думает в раздевалке, тогда надо сразу его убрать.
Спортсмен хочет выиграть каждую игру, даже если против тебя стоит «Реал», — сказал главный тренер «Динамо».
После 4 туров бело-голубые занимают в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на 3 очка.
Это будет очень сложным матчем для Динамо на три результата,, где никаких "своих" очков быть не может.
Только нынешний Зенит может смотреть на подобный матч с позиции силы, но уж точно не Динамо.
Только 4 тура прошло, будут спады, трудные отрезки у каждого клуба. Пишу, как болела Зенита.
Профессиональный
Едешь на всей скорости?
Нет тебе покорности!
А грамотный менеджмент у Зенита, очевидно же.
Готов забиться, что через год кульбит с продажей за сникерс с опцией обратного выкупа за тот же сникерс мы увидим у какого-нибудь Спартака.
Уже проходили не раз, что с предматчевыми активностями (первым внедрил Зенит, через год все побежалb делать то же самое)
Во-вторых, вы удовлетворены ответом про бюджет в 100 млн? А то так долго ждали, а как только получили, сразу "в кусты".
Сейчас важно брать «свои очки» с Крыльями, Ахматом и Краснодаром
И наконец-то привезти усиление