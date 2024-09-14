«Я оглох». Медведев о кричалках болельщиков на матче с ЦСКА
Александр Медведев прокомментировал кричалки болельщиков на матче с ЦСКА.
«Зенит» обыграл армейцев на выезде со счетом 1:0 в 8-м туре Мир РПЛ.
– Как вам крики болельщиков?
– Я оглох, – сказал председатель правления «Зенита».
Болельщики ЦСКА скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с петербуржцами
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
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