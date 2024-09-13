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  • Кузяев о «Спартаке»: «Не перейду, 99%. Из уважения к «Зениту», к болельщикам – не хотелось бы портить отношения»
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Кузяев о «Спартаке»: «Не перейду, 99%. Из уважения к «Зениту», к болельщикам – не хотелось бы портить отношения»

Далер Кузяев заявил, что не перешел бы в «Спартак» из уважения к «Зениту».

– Можете себе представить, что перейдете в «Спартак»?

– (Смеется) Сколько людей говорили подобные вещи, а потом в итоге переходили.

С вероятностью в 99% я в «Спартак» не перейду. Не потому, что я испытываю какую-то неприязнь.

Мне «Спартак» очень нравится как клуб, в сборную оттуда приезжают потрясающие ребята. Это действительно «народная команда», она на слуху.

Но не перейду из уважения к «Зениту», к болельщикам. Конечно, все в жизни может поменяться, но на данный момент никаких предпосылок для этого не вижу. Мне не хотелось бы портить отношения с «Зенитом», – заявил полузащитник «Гавра», выступавший за петербургский клуб.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
болельщики
logoГавр
logoДалер Кузяев
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