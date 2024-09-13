Кузяев о «Спартаке»: «Не перейду, 99%. Из уважения к «Зениту», к болельщикам – не хотелось бы портить отношения»
Далер Кузяев заявил, что не перешел бы в «Спартак» из уважения к «Зениту».
– Можете себе представить, что перейдете в «Спартак»?
– (Смеется) Сколько людей говорили подобные вещи, а потом в итоге переходили.
С вероятностью в 99% я в «Спартак» не перейду. Не потому, что я испытываю какую-то неприязнь.
Мне «Спартак» очень нравится как клуб, в сборную оттуда приезжают потрясающие ребята. Это действительно «народная команда», она на слуху.
Но не перейду из уважения к «Зениту», к болельщикам. Конечно, все в жизни может поменяться, но на данный момент никаких предпосылок для этого не вижу. Мне не хотелось бы портить отношения с «Зенитом», – заявил полузащитник «Гавра», выступавший за петербургский клуб.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости