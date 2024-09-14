Фанаты «Зенита» скандировали «Петербург – столица футбола» на игре с ЦСКА
Болельщики «Зенита» поддержали команду в Москве кричалкой про Санкт-Петербург.
Во время игры 4-го тура Мир РПЛ в Москве против ЦСКА фанаты чемпионов России скандировали: «Петербург – столица футбола».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дюков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Нигде не любят клубы, которые доминируют. В 90-е со «Спартаком» было что-то подобное – с тех пор культура боления выросла, к счастью»
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости