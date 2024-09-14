Фанаты «Зенита» скандировали «Петербург – столица футбола» на игре с ЦСКА

Болельщики «Зенита» поддержали команду в Москве кричалкой про Санкт-Петербург.

Во время игры 4-го тура Мир РПЛ в Москве против ЦСКА фанаты чемпионов России скандировали: «Петербург – столица футбола».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дюков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Нигде не любят клубы, которые доминируют. В 90-е со «Спартаком» было что-то подобное – с тех пор культура боления выросла, к счастью»