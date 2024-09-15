Хюттер о «Монако» в Лиге 1: «Хорошо начали сезон – 10 очков из 12. В четверг нас ждет большой матч с «Барсой»

Ади Хюттер оценил старт «Монако» в сезоне Лиги 1.

В матче 4-го тура монегаски разгромили «Осер» (3:0).

- Вы, должно быть, довольны тем, что оба ваши капитана сегодня забили.

– Оба [Денис Закария и Тило Керер ] опытные игроки, лидеры, могут говорить на нескольких языках. Для тренера это важно – они много общаются с другими. Не хочу говорить только об этих двух игроках, лучше отметить качественную игру команды в целом.

Мы хорошо начали сезон с 10 очками из 12 возможных. В четверг нас ждет большой матч с «Барселоной» [в Лиге чемпионов], а в воскресенье будем принимать «Гавр».

Также я доволен уровнем игры защитников – мы пропустили только один гол, да и тот – с пенальти, – сказал главный тренер «Монако ».