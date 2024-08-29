«Барселона» сыграет с «Баварией» и «Аталантой» дома в общем этапе ЛЧ, с «Боруссией» и «Монако» – на выезде

Определились соперники «Барселоны» на общем этапе Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира – в этом сезоне впервые пройдет в новом формате.

В общем этапе « » проведет домашние матчи против «Баварии», «Аталанты», « » и « ».

На выезде каталонцы сыграют с дортмундской «Боруссией», «Бенфикой», « » и «Монако».

Расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.

Все 36 клубов-участников ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.