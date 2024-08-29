«Барселона» сыграет с «Баварией» и «Аталантой» дома в общем этапе ЛЧ, с «Боруссией» и «Монако» – на выезде

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Определились соперники «Барселоны» на общем этапе Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира – в этом сезоне Лига чемпионов впервые пройдет в новом формате.

В общем этапе «Барселона» проведет домашние матчи против «Баварии», «Аталанты», «Янг Бойз» и «Бреста».

На выезде каталонцы сыграют с дортмундской «Боруссией», «Бенфикой», «Црвеной Звездой» и «Монако».

Расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.

Все 36 клубов-участников ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

 

44 комментария
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Ответ DolJun
Комментарий скрыт
да) хотел так же извиниться перед Челси за 7ку, но так и не нашел челси в ЛЧ)
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Интересные такие соперники, конечно )
Будет любопытно посмотреть как Барселона под руководством Флика покажет себя в ЛЧ.
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В этот раз Барса должна победить Баварию хотя бы из-за разного уровня тренеров
+20
-8
+12
Ответ Человек1991
Этот жеребьёвочный комп явно какой то кривой)) у Барселоны и Реала совпало по 3 соперника, хотя там 36 клубов ))
Нагрели компуктер)
+9
0
+9
Флик против бывшей команды, с которой выиграл все..Интересно конечно.
+8
-1
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
По традиции, отлетит от Баварии с разгромным счётом 18+
Какая клубничная аналитика
+7
-2
+5
отличная жеребьевка! посмотрим как Флик подготовит против Баварии) Барса спокойно должна занять первые 8 мест и ждать 1/8 финале соперника!
+7
-3
+4
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Один из немногих клубов, оформлявших требл. Причем 2 раза
+5
-1
+4
Барселона - Бавария? Сразу же? Это такой пранк явно 😆
+4
-1
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
По традиции, отлетит от Баварии с разгромным счётом 18+
По какой такой традиции? 2009 года или 2015?
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+3
Ответ ljolik888
Можно побороться за первое место - все команды по силам . Все скажут - что на счет Баварии ? Играем дома - так что все ок .
Бавария не та, и Барса другая! счет может быть тем же, а может и получиться наоборот) в общем, пока что Барса предпочтительнее, но надолго ли Барса такая? посмотрим
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Этот жеребьёвочный комп явно какой то кривой)) у Барселоны и Реала совпало по 3 соперника, хотя там 36 клубов ))
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Ответ Barca10fan
нам вроде рассказывали что меняют формат чтобы увеличить количество топ матчей.....ну да ну да, повысили
Посмотри на сетку псж)
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Ну, полистайте ленту ради приличия, там про всех пишут)
+2
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+1
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Спортс делает новости для всех клубов из первой корзины, если вы чуть внимательно обратите внимание на ленту новостей )
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Сколько бы воплей было от барсуков про Переса, Франко, тебаса, попадись такая лёгкая группа Мадриду.
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Нормально так, должны быть в восьмерке
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Нужно войти в восьмерку, тогда все шансы на четвертьфинал.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Получите разгром от мюнхенцев, будет тогда тебе тогда и клубника с немецкими сливками и молочная пенка
С командой в которой в старте выходит 3 17-летних пацана никто особо ничего и не ждёт, можешь желчью исходить в лиге верблюдов
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Левандовски против бывших
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Ответ Человек1991
Этот жеребьёвочный комп явно какой то кривой)) у Барселоны и Реала совпало по 3 соперника, хотя там 36 клубов ))
теория вероятностей вообще забавная штука

статистически в классе из 22 человек вероятность того что у кого-то совпадают дни рождения выше 50%

хотя дней в году как минимум 365

во второй корзине например Арсенал Шахтер и Аталанта играют исключительно друг с другом другом
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Очень легкий календарь
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Т.е. в ЛЕ никто не попадает!
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Ответ ljolik888
Можно побороться за первое место - все команды по силам . Все скажут - что на счет Баварии ? Играем дома - так что все ок .
За какое первое место ??? Все 36 команд теперь в одно лиге. Нет групппппп
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Ответ ljolik888
Можно побороться за первое место - все команды по силам . Все скажут - что на счет Баварии ? Играем дома - так что все ок .
С Баварией за счет игры дома дожны набирать очки, Боруссия на выезде как по мне самый сложный матч будет
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Ответ Анвар Масимов
За какое первое место ??? Все 36 команд теперь в одно лиге. Нет групппппп
Есть одна группа и там есть первое место - что не так ? В случаи Барселоны это вполне возможно . Бавария дома и Боруссия в гостях самые опасные соперники . В случаи благоприятное результата с ними- все возможно .
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Ответ ljolik888
Есть одна группа и там есть первое место - что не так ? В случаи Барселоны это вполне возможно . Бавария дома и Боруссия в гостях самые опасные соперники . В случаи благоприятное результата с ними- все возможно .
Какая группа ??? Есть лига только и все ! Результаты всех матчей будут считать в единой таблице лиги
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Вполне проходимые соперники
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