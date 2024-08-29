«Барселона» сыграет с «Баварией» и «Аталантой» дома в общем этапе ЛЧ, с «Боруссией» и «Монако» – на выезде
Определились соперники «Барселоны» на общем этапе Лиги чемпионов.
Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира – в этом сезоне Лига чемпионов впервые пройдет в новом формате.
В общем этапе «Барселона» проведет домашние матчи против «Баварии», «Аталанты», «Янг Бойз» и «Бреста».
На выезде каталонцы сыграют с дортмундской «Боруссией», «Бенфикой», «Црвеной Звездой» и «Монако».
Расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.
Все 36 клубов-участников ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.
Будет любопытно посмотреть как Барселона под руководством Флика покажет себя в ЛЧ.
статистически в классе из 22 человек вероятность того что у кого-то совпадают дни рождения выше 50%
хотя дней в году как минимум 365
во второй корзине например Арсенал Шахтер и Аталанта играют исключительно друг с другом другом