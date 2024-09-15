У защитника «Ростова» Эль-Аскалани подозрение на разрыв «крестов» после матча с «Краснодаром»
Эяд Эль-Аскалани, вероятно, получил серьезную травму.
У защитника «Ростова» подозрение на разрыв крестообразной связки колена, сообщает «РБ Спорт».
19-летний египтянин покинул стадион после выездного матча Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:2) при помощи врачей дончан. Точный диагноз будет установлен после медобследования.
В этой игре Эль-Аскалани вышел на замену на 84-й минуте, однако его поменяли из-за травмы в добавленное время.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости