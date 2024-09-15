Альгуасиль о 0:2 с «Реалом»: «Сосьедад» был лучше, мы разочарованы. Великолепный матч против лучшей команды Ла Лиги и одной из лучших в мире»
Иманоль Альгуасиль считает, что «Сосьедад» был лучше «Реала».
Мадридский клуб одержал победу на выезде со счетом 2:0. Оба мяча были забиты с пенальти.
«Мы провели великолепный матч против лучшей команды Ла Лиги и одной из лучших в мире. Вы видели уровень команды. По первому пенальти нет никаких сомнений, второй из тех, что называют спорными, но так уж вышло...
Мы показали, что у нас есть команда, у нас есть уровень и качество. Победы придут. Сыграть лучше было сложно, но мы расстроены, мы были лучше «Реала» и уходим разочарованными. Мы должны извлечь позитивные моменты из игры.
Когда мы способны провести такой матч, я ухожу домой гордым и могу спокойно спать. Хотя также расстроен и огорчен», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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