«Реал» 37 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Команда Анчелотти продлила рекордную серию

Рекордная для «Реала» серия без поражений в Ла Лиге достигла 37 матчей.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Сосьедад » (2:0) в 5-м туре.

В последний раз мадридцы уступали 24 сентября 2023 года – тогда поражение им нанес «Атлетико» (1:3). С тех пор у «Реала » 27 побед и 10 ничьих в чемпионате.

В следующем туре действующие чемпионы страны примут «Эспаньол» – это произойдет 21 сентября.