«Реал» 37 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Команда Анчелотти продлила рекордную серию
Рекордная для «Реала» серия без поражений в Ла Лиге достигла 37 матчей.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Сосьедад» (2:0) в 5-м туре.
В последний раз мадридцы уступали 24 сентября 2023 года – тогда поражение им нанес «Атлетико» (1:3). С тех пор у «Реала» 27 побед и 10 ничьих в чемпионате.
В следующем туре действующие чемпионы страны примут «Эспаньол» – это произойдет 21 сентября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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