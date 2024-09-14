Семак о возвращении Глушенкова: «4 недель недостаточно, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая»

Сергей Семак прокомментировал восстановление Максима Глушенкова от травмы.

– Хотел спросить по поводу футболиста, который сегодня не играл, – это Максим Глушенков. Можете рассказать, что с ним?

– Думаю, все прекрасно знают, что с ним. У него перелом, и когда он сможет нам помочь – зависит от нашего медицинского штаба. Когда ему разрешат играть, тогда он и сможет нам помогать.

Горит желанием: все, что можно в этом состоянии, он делает. Но, конечно, на сегодняшний день он не готов играть по медицинским показаниям.

– Я конкретизировать хотел, то есть нет определенных сроков, когда он вернется?

– Я думаю, вы читали заключение или объявление клуба, что перелом, что сделана операция. У каждого период восстановления может варьироваться.

Четыре недели – наверное, это недостаточно, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая.

Медицинский штаб тоже, естественно, не будет рисковать его здоровьем. Когда разрешат ему играть, тогда он и будет помогать, – сказал главный тренер «Зенита ».