Семак о возвращении Глушенкова: «4 недель недостаточно, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая»
– Хотел спросить по поводу футболиста, который сегодня не играл, – это Максим Глушенков. Можете рассказать, что с ним?
– Думаю, все прекрасно знают, что с ним. У него перелом, и когда он сможет нам помочь – зависит от нашего медицинского штаба. Когда ему разрешат играть, тогда он и сможет нам помогать.
Горит желанием: все, что можно в этом состоянии, он делает. Но, конечно, на сегодняшний день он не готов играть по медицинским показаниям.
– Я конкретизировать хотел, то есть нет определенных сроков, когда он вернется?
– Я думаю, вы читали заключение или объявление клуба, что перелом, что сделана операция. У каждого период восстановления может варьироваться.
Четыре недели – наверное, это недостаточно, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая.
Медицинский штаб тоже, естественно, не будет рисковать его здоровьем. Когда разрешат ему играть, тогда он и будет помогать, – сказал главный тренер «Зенита».
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