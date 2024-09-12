Глушенков не сыграет с ЦСКА. Он продолжает восстановление после травмы руки

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков пропустит матч 8-го тура Мир РПЛ с ЦСКА.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов после международной паузы.

– Как вы оцените уже завершившуюся для «Зенита» паузу на международные матчи и на товарищеские игры? Какие выводы о состоянии игроков в целом сейчас можно сделать?

– Мы можем делать только выводы о тех игроках, которых мы видели. Есть у нас игроки, которые еще не тренировались после сборной, сегодня первое тренировочное занятие у тех футболистов, которые только-только прилетели. Поэтому для нас важно в ближайшие день-два понять, кто сколько сможет сыграть. А по поводу тех игроков, которые были в нашем расположении, мы примерно понимаем, кто в каком состоянии находится.

– Вы сказали, что все уже вернулись, и получается, что в полном составе остается только две тренировки. А если брать только завтрашний день, то вообще одна. Или сегодня уже вся команда будет тренироваться?

– Кто-то начнет уже сегодня, но сегодня занятие в большей степени восстановительное. Есть игроки, которые сегодня тренируются первый день, у них всего два дня на подготовку, поэтому нам важно понять, смогут ли они принять участие в матче, и если смогут, то сколько смогут сыграть.

– Что касается остальных, как дела у травмированных, восстанавливающихся? Кто, может быть, не может принять участие в игре?

– Здесь у нас изменений практически нет. Родригао и Глушенков продолжают восстановление, Волкова потеряли надолго. Вот три игрока, которые не помогут нам, – отметил Семак.

Таким образом, Максим Глушенков пропустит четвертый подряд официальный матч «Зенита». Полузащитник получил травму руки в игре против «Химок» после попадания мяча.

Глушенков – по-прежнему лучший бомбардир Мир РПЛ (7 голов), а также один из лучших по набранным очкам в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’’. У зенитовца 50 очков, столько же у Алексея Батракова из «Локомотива», больше – только у защитника ЦСКА Игоря Дивеева (53).

Дедлайн для замен в фэнтези РПЛ – 20:15 мск в пятницу, когда 8-й тур начнут «Рубин» и «Крылья Советов».

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