Флик о матче с «Жироной»: «Игра уровня Лиги чемпионов. Конечно, мы посмотрели те две игры по 2:4, но не нужно оглядываться назад. «Барса» уверена в себе»

Ханси Флик заявил, что матч «Барселоны» с «Жироной» – игра уровня ЛЧ.

Встреча 5-го тура Ла Лиги пройдет завтра в 17:15 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Жирона » одержала две победы над «Барселоной» с одинаковым счетом – 4:2.

– Как вы подходите к этому матчу?

– Как я всегда говорю, мы выиграли четыре матча подряд, и нужно продолжать в том же духе. Я знаю, что будет сложно, потому что «Жирона» действительно хорошая команда. Это матч самого высокого уровня, уровня Лиги чемпионов, и мы играем на выезде. Но мы уверены в себе, потому что у нас есть качество. Нужно выложиться на сто процентов. Важно, чтобы все наши игроки показали лучший результат.

– В прошлом году матчи против «Жироны» оставили психологический след на команде. «Жирона» забила восемь голов в двух матчах.

– Как я уже сказал, это матч уровня Лиги чемпионов. В прошлом сезоне я много смотрел игры «Жироны», и меня впечатлило то, что делал тренер и как реагировали игроки. Но мы знаем, как играть, и я уверен, что игроки покажут нужный уровень. Не нужно оглядываться назад. Что было, то было. Конечно, мы посмотрели те две игры по 2:4 и то, как они играют в этом сезоне, но ключ к успеху в том, чтобы мы были на сто процентов готовы. Иначе мы не сможем победить. Это хороший тест для нас, как и матч в Лиге чемпионов, – сказал главный тренер «Барселоны».