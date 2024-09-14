  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик о матче с «Жироной»: «Игра уровня Лиги чемпионов. Конечно, мы посмотрели те две игры по 2:4, но не нужно оглядываться назад. «Барса» уверена в себе»
5

Флик о матче с «Жироной»: «Игра уровня Лиги чемпионов. Конечно, мы посмотрели те две игры по 2:4, но не нужно оглядываться назад. «Барса» уверена в себе»

Ханси Флик заявил, что матч «Барселоны» с «Жироной» – игра уровня ЛЧ.

Встреча 5-го тура Ла Лиги пройдет завтра в 17:15 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Жирона» одержала две победы над «Барселоной» с одинаковым счетом – 4:2.

Как вы подходите к этому матчу?

– Как я всегда говорю, мы выиграли четыре матча подряд, и нужно продолжать в том же духе. Я знаю, что будет сложно, потому что «Жирона» действительно хорошая команда. Это матч самого высокого уровня, уровня Лиги чемпионов, и мы играем на выезде. Но мы уверены в себе, потому что у нас есть качество. Нужно выложиться на сто процентов. Важно, чтобы все наши игроки показали лучший результат.

В прошлом году матчи против «Жироны» оставили психологический след на команде. «Жирона» забила восемь голов в двух матчах.

– Как я уже сказал, это матч уровня Лиги чемпионов. В прошлом сезоне я много смотрел игры «Жироны», и меня впечатлило то, что делал тренер и как реагировали игроки. Но мы знаем, как играть, и я уверен, что игроки покажут нужный уровень. Не нужно оглядываться назад. Что было, то было. Конечно, мы посмотрели те две игры по 2:4 и то, как они играют в этом сезоне, но ключ к успеху в том, чтобы мы были на сто процентов готовы. Иначе мы не сможем победить. Это хороший тест для нас, как и матч в Лиге чемпионов, – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХанс-Дитер Флик
logoЖирона
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деку об уходе Гиу: «Челси» выплатил клаусулу, и он ушел. «Барса» предложила ему новый контракт и значимый проект, но он выбрал другой путь»
1450 минут назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Венецию», «Ювентус» сыграл 0:0 с «Эмполи», «Болонья» поделила очки с «Комо»
4635 секунд назадLive
Мбаппе забил 4 гола в 6 матчах за «Реал». Килиан реализовал пенальти в игре с «Сосьедадом»
67 минут назад
У Винисиуса 2 гола в 6 матчах сезона за «Реал». Оба – с пенальти
2219 минут назад
Неймар не сыграет в саудовской лиге как минимум до января. «Аль-Хилаль» не включил травмированного форварда в заявку
930 минут назад
Вратарь «Челси» Санчес отразил пенальти Эванилсона, назначенный за его фол на форварде «Борнмута»
147 минут назад
Браим Диас получил мышечную травму в 1-м тайме игры «Реала» с «Сосьедадом»
11сегодня, 19:36
Карпин о встрече с Мажичем: «Провел бесполезный час, лучше бы поспал после переезда. Зачем нужен ВАР, если он не вмешивается – нельзя быть наполовину беременным»
12сегодня, 19:24
Англии может грозить отстранение от домашнего Евро-2028 и других турниров УЕФА из-за появления независимого регулятора в лигах. Это считают вмешательством государства
15сегодня, 19:20
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Борнмута», «Ливерпуль» проиграл «Ноттингему», «Ман Сити» победил «Брентфорд», «МЮ» разгромил «Саутгемптон»
422сегодня, 19:01Live
Запустили фэнтези Лиги чемпионов! Время выбирать составы
сегодня, 19:00Фэнтези
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» впервые победил при Фонсеке – «Венецию» (4:0)
1 минуту назад
«Милан» – «Венеция». 4:0 – Абрахам и Пулишич забили с пенальти, Кристиан ассистировал Фофана. Онлайн-трансляция
4сегодня, 19:11Live
«Борнмут» – «Челси». Санчо и Феликс вышли вместо Нету и Мадуэке. Онлайн-трансляция
25сегодня, 19:02Live
УЕФА заявил, что в Италии лишь один стадион из пяти готов к проведению Евро-2032 – арена «Ювентуса». За год прогресса почти нет
210 минут назад
«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». 0:2 – Винисиус и Мбаппе забили с пенальти. Онлайн-трансляция
6611 минут назадLive
«ПСЖ» – «Брест». 3:1 – Дембеле сделал дубль. Онлайн-трансляция
1711 минут назадLive
Семак о возвращении Глушенкова: «4 недель недостаточно, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая»
15 минут назад
Винисиус забил «Сосьедаду» с пенальти за игру Серхио Гомеса рукой после удара Гюлера
125 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Рияд», «Аль-Иттифак» Джеррарда победил «Аль-Фатех»
3239 минут назад
«Мудрику тяжело, в «Челси» психологическое давление – 40 человек в команде. Он не очень-то справляется. Вспомните его феерические голы в ЛЧ – а сейчас нет баланса между игрой и состоянием». Нагорняк о вингере
743 минуты назад