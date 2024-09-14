Карвахаль о Винисиусе и Мбаппе: «Им нравится смещаться на левый фланг. Чтобы они сыгрались нужно время, главное – найти баланс, и скоро это произойдет»

Дани Карвахаль высказался об игре Килиана Мбаппе вместе с Винисиусом.

«И Вини, и Килиан , и Родриго – игроки, которым нравится смещаться на левый фланг. Чтобы они сыгрались нужно время, главное – найти баланс, и скоро это произойдет», – сказал защитник «Реала ».

Ривалдо о Винисиусе и Мбаппе: «Моментами казалось, что они не пасуют друг другу. Им надо договориться, чтобы избежать проблем»