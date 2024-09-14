«Краснодар» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 12:2. Дальше – выезд к ЦСКА

«Краснодар» продлил победную серию до 7 матчей.

«Быки» выиграли у «Ростова » (2:0) в 8-м туре Мир РПЛ .

Команда Мурада Мусаева победила в каждом матче начиная с 10 августа. Общий счет – 12:2. Последнее (и единственное в этом сезоне) поражение датируется 13 июля.

18 сентября «Краснодар » выступит в гостях у ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.