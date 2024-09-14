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«Краснодар» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 12:2. Дальше – выезд к ЦСКА

«Краснодар» продлил победную серию до 7 матчей.

«Быки» выиграли у «Ростова» (2:0) в 8-м туре Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева победила в каждом матче начиная с 10 августа. Общий счет – 12:2. Последнее (и единственное в этом сезоне) поражение датируется 13 июля.

18 сентября «Краснодар» выступит в гостях у ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
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