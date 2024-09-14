«Краснодар» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 12:2. Дальше – выезд к ЦСКА
«Краснодар» продлил победную серию до 7 матчей.
«Быки» выиграли у «Ростова» (2:0) в 8-м туре Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева победила в каждом матче начиная с 10 августа. Общий счет – 12:2. Последнее (и единственное в этом сезоне) поражение датируется 13 июля.
18 сентября «Краснодар» выступит в гостях у ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости