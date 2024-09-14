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Сперцян забил во втором туре подряд за «Краснодар» – дубль «Ростову»

Эдуард Сперцян забивает во второй игре Мир РПЛ подряд.

Полузащитник «Краснодара» открыл счет в матче 8-го тура против «Ростова» (2:0, второй тайм). Во 2-м тайме он стал автором дубля.

В прошлом туре Сперцян реализовал пенальти в ворота «Локомотива».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
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