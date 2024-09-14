Сперцян забил во втором туре подряд за «Краснодар» – дубль «Ростову»

Эдуард Сперцян забивает во второй игре Мир РПЛ подряд.

Полузащитник «Краснодара » открыл счет в матче 8-го тура против «Ростова » (2:0, второй тайм). Во 2-м тайме он стал автором дубля.

В прошлом туре Сперцян реализовал пенальти в ворота «Локомотива».