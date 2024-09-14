Сперцян забил во втором туре подряд за «Краснодар» – дубль «Ростову»
Эдуард Сперцян забивает во второй игре Мир РПЛ подряд.
Полузащитник «Краснодара» открыл счет в матче 8-го тура против «Ростова» (2:0, второй тайм). Во 2-м тайме он стал автором дубля.
В прошлом туре Сперцян реализовал пенальти в ворота «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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