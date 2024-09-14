Гвардиола о 2:1 с «Брентфордом»: «Я предпочитаю выигрывать так, а не со счетом 4:0 или 5:0. Нам это нужно, чтобы почувствовать, как сложна АПЛ»

Пеп Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «Брентфордом».

«Горожане» выиграли матч 4-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1.

«Я большой поклонник Томаса Франка. Я не помню, чтобы за последние восемь или девять лет какая-то команда играла так, как они. Они заслуженно открыли счет.

У нас были трудности с пониманием того, когда нужно бить и когда прессинговать. Нам повезло с голами, но во втором тайме мы были лучше и, вероятно, заслуживали забивать больше.

Нам был нужен такой матч, чтобы почувствовать, как все сложно, как сложна каждая игра в Премьер-лиге. Люди говорят, что «Сити » очень силен, но Премьер-лига очень сложна. Сегодняшний матч стал доказательством.

Я большой поклонник «Брентфорда ». Они играют через длинные передачи, но умеют играть и по-другому. Я отдаю должное своим игрокам, которые все еще способны преодолевать трудности, несмотря на успехи в прошлом. Я предпочитаю выигрывать таким образом, а не со счетом 4:0 или 5:0. Нам это нужно», – сказал Гвардиола .