Гвардиола о 2:1 с «Брентфордом»: «Я предпочитаю выигрывать так, а не со счетом 4:0 или 5:0. Нам это нужно, чтобы почувствовать, как сложна АПЛ»
«Горожане» выиграли матч 4-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1.
«Я большой поклонник Томаса Франка. Я не помню, чтобы за последние восемь или девять лет какая-то команда играла так, как они. Они заслуженно открыли счет.
У нас были трудности с пониманием того, когда нужно бить и когда прессинговать. Нам повезло с голами, но во втором тайме мы были лучше и, вероятно, заслуживали забивать больше.
Нам был нужен такой матч, чтобы почувствовать, как все сложно, как сложна каждая игра в Премьер-лиге. Люди говорят, что «Сити» очень силен, но Премьер-лига очень сложна. Сегодняшний матч стал доказательством.
Я большой поклонник «Брентфорда». Они играют через длинные передачи, но умеют играть и по-другому. Я отдаю должное своим игрокам, которые все еще способны преодолевать трудности, несмотря на успехи в прошлом. Я предпочитаю выигрывать таким образом, а не со счетом 4:0 или 5:0. Нам это нужно», – сказал Гвардиола.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий