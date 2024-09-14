Алиссон о 0:1: «Ноттингем» хотел только обороняться и играть длинными забросами. Позорно терять очки дома, моменты «Ливерпуля» были недостаточно явными»

Алиссон раскритиковал тактику «Ноттингем Форест» в матче против «Ливерпуля» (0:1).

«Это позор, терять очки у себя дома совсем не хорошо, но соперник сегодня хотел только обороняться и играть длинными забросами. Мы слишком легко дали им это сделать, когда они забили, мы плохо сыграли в обороне.

Мы не смогли создать достаточно моментов, нам не хватало качества сегодня, нужно было действовать энергичнее. Эти три очка мы потеряли совершенно необязательно. Все моменты, которые у нас были, были недостаточно явными, а они защищались великолепно, бросаясь под мяч», – сказал вратарь «Ливерпуля ».

Слот про 0:1 с «Ноттингемом»: «Результат расстраивает больше всего. «Ливерпуль» почти не создавал моментов, слишком часто терял мяч у штрафной»