Алиссон о 0:1: «Ноттингем» хотел только обороняться и играть длинными забросами. Позорно терять очки дома, моменты «Ливерпуля» были недостаточно явными»
Алиссон раскритиковал тактику «Ноттингем Форест» в матче против «Ливерпуля» (0:1).
«Это позор, терять очки у себя дома совсем не хорошо, но соперник сегодня хотел только обороняться и играть длинными забросами. Мы слишком легко дали им это сделать, когда они забили, мы плохо сыграли в обороне.
Мы не смогли создать достаточно моментов, нам не хватало качества сегодня, нужно было действовать энергичнее. Эти три очка мы потеряли совершенно необязательно. Все моменты, которые у нас были, были недостаточно явными, а они защищались великолепно, бросаясь под мяч», – сказал вратарь «Ливерпуля».
Слот про 0:1 с «Ноттингемом»: «Результат расстраивает больше всего. «Ливерпуль» почти не создавал моментов, слишком часто терял мяч у штрафной»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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