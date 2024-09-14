Слот про 0:1 с «Ноттингемом»: «Результат расстраивает больше всего. «Ливерпуль» почти не создавал моментов, слишком часто терял мяч у штрафной»
Арне Слот недоволен игрой «Ливерпуля» с «Ноттингем Форест» (0:1).
«Больше всего меня расстраивает результат, и ход игры тоже не может радовать. Матч проходил в режиме «старт-стоп», и нам почти не удавалось создавать моменты.
Винить можно только себя, мы должны играть лучше. Слишком часто мы теряли мяч у штрафной, действовали недостаточно хорошо. Надо лучше обращаться с мячом.
Принятие решений и их реализация были недостаточно хороши. Защищались мы в целом достаточно хорошо, но вышли два быстрых футболиста, которые осложнили нам жизнь. Мы много рисковали, и соперник забил очень хороший гол», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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