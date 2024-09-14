Сергей Семак: «Весь Петербург болеет за «Зенит». Мы ходим радовать болельщиков, не всегда получается это делать хорошей игрой, только результатом. С ЦСКА хорошо сыграли в обороне»
– Последние матчи с ЦСКА приучили к минимуму голевых моментов. Мы давно не побеждали ЦСКА в основное время и рады победе.
В первом тайме больше контролировали мяч, ЦСКА был свежее и конкретнее. Особых моментов у них не было, подборы были за армейцами.
Во втором тайме мы использовали контратаки, но не забили свои моменты. ЦСКА провел хорошую игру. С точки зрения моментов зрителям было скучновато. Мы хорошо сыграли в обороне, были должны проявлять характер и побежать в таких матчах.
– 30 лет назад вы дебютировали за ЦСКА. Знали об этом?
– Время, которое я провел в ЦСКА… Здесь никуда не деться. Большая часть моей игровой карьеры прошла в ЦСКА, я люблю этот клуб.
Сейчас помогаю «Зениту» побеждать. Весь Петербург болеет за «Зенит». Мы ходим радовать болельщиков, не всегда получается это делать хорошей игрой. Только результатом, который давит на ребят.
Сложно проводить каждый матч на максимальном уровне. Будем стараться побеждать, – сказал главный тренер «Зенита» после победы со счетом 1:0.
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