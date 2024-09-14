«Зенит» пропустил 1 гол в первых 8 турах РПЛ – это клубный рекорд. В чемпионате России такого не происходило с 2005 года
«Зенит» пропустил лишь один гол в первых восьми играх чемпионата России.
Забить команде Сергея Семака смогли только «Химки» (1:1). При этом на счету петербуржцев 19 мячей.
«Зенит» впервые начал чемпионат с одного пропущенного гола в 8 турах.
В истории лиги до этого лишь трем командам удавалось стартовать так же или лучше: «Локомотив» Нижний Новгород в 1993 году пропустил один гол за 8 игр, «Локомотив» Москва в 2000-м не пропустил ни разу, «Москва» в 2005-м пропустила один гол.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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