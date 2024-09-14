«Зенит» пропустил 1 гол в первых 8 турах РПЛ – это клубный рекорд. В чемпионате России такого не происходило с 2005 года

«Зенит» пропустил лишь один гол в первых восьми играх чемпионата России.

Забить команде Сергея Семака смогли только «Химки » (1:1). При этом на счету петербуржцев 19 мячей.

«Зенит » впервые начал чемпионат с одного пропущенного гола в 8 турах.

В истории лиги до этого лишь трем командам удавалось стартовать так же или лучше: «Локомотив» Нижний Новгород в 1993 году пропустил один гол за 8 игр, «Локомотив » Москва в 2000-м не пропустил ни разу, «Москва » в 2005-м пропустила один гол.