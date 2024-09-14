«Ливерпуль» впервые с 1969 года проиграл «Ноттингему» дома. В 2024-м у «красных» вдвое больше поражений на «Энфилде» в АПЛ, чем за два предыдущих года

«Ноттингем Форест» победил на «Энфилде» впервые за 55 лет.

Команда Нуну Эшпириту Санту одолела «Ливерпуль» в 4-м туре АПЛ – 1:0.

В последний раз «Ноттингем » выигрывал у «красных» на их поле в 1969 году .

«Ливерпуль » в 2024 году проиграл на «Энфилде » уже 2 матча АПЛ – вдвое больше, чем за 2022 и 2023 годы в сумме.