«Ливерпуль» впервые проиграл при Слоте – «Ноттингему» дома
Арне Слот потерпел первое поражение во главе «Ливерпуля».
Мерсисайдцы уступили «Ноттингем Форест» дома со счетом 0:1 в 4-м туре АПЛ.
Это первое поражение «красных» под руководством нидерландского специалиста. Ранее они одержали три победы подряд с общим счетом 7:0.
17 сентября «Ливерпуль» встретится с «Миланом» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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