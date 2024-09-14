«Ливерпуль» впервые проиграл при Слоте – «Ноттингему» дома

Арне Слот потерпел первое поражение во главе «Ливерпуля».

Мерсисайдцы уступили «Ноттингем Форест » дома со счетом 0:1 в 4-м туре АПЛ .

Это первое поражение «красных» под руководством нидерландского специалиста. Ранее они одержали три победы подряд с общим счетом 7:0.

17 сентября «Ливерпуль » встретится с «Миланом» в Лиге чемпионов.