Караваев об 1:0 с ЦСКА: «Счет по игре, «Зенит» не дал ничего сверхопасного создать у своих ворот. Соболеву нужно немного времени, он поможет 100%»
Вячеслав Караваев считает, что «Зенит» заслужил победу над ЦСКА (1:0).
«Это максимально тяжелая победа. Старались играть в свою игру, но ЦСКА тоже неплохо подготовился. Считаю, что счет по игре. Не дали ничего сверхопасного создать у своих ворот. Хорошо, что выиграли, это самое главное.
Надеюсь, что голы у меня еще придут. Соболев привыкает к требованиям, сегодня боролся, старался, ему нужно немного времени, чтобы набрать кондиции. Думаю, он поможет 100%», – сказал защитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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